Jeg har spilt EnergyTown. Var det solcellene som knekte meg?

Det Equinor-sponsede dataspillet Energy Town er rullet ut på barneskoler i Storbritannia. Elevene skal bygge en by og lære hvor viktig det er å skaffe nok strøm – fra de riktige energikildene.

Equinor nekter for at spillet er laget som en del av en lobbykampanje. Men ifølge ASE, en forening for realfagslærere, skal spillet «sikre aksept for å operere i en tid hvor fossilt brensel er følsomt, spesielt i lys av godkjenningen for Rosebank -utbyggingen».

Nå er spillets nettside tatt ned.

Billig kull og havvind

For å finne ut om barn får bedre olje-holdninger av Equinors spill, er det bare én ting å gjøre: Spille selv.

Å komme i gang er enkelt. Man får 16 tomter og et budsjett på 100 millioner. For å trekke industri til byen, starter jeg med kraftverk.

Som i virkeligheten er vindkraft på land billigst. 7,5 millioner per kraftverk. Merkelig nok er havvind like billig. Vi får anta at det er langgrunt i EnergyTown.

Også kullkraft er billig. Samtidig sier spillet at man skal investere for framtida. Og hvem vet, kanskje er EnergyTown omfattet av EUs klimakvotesystem? Den sjansen tar jeg ikke.

Har EnergyTown Norgespris?

På neste pristrinn er olje- og gasskraftverk – og et hydrogenkraftverk. Det er påfallende billig for teknologi som ikke finnes ennå. Dessuten må da hydrogenproduksjon knuse budsjettet i EnergyTown?

Solenergi er dyrere enn olje, gass og hydrogen. Det er rart. Solenergi hadde lavere LCOE enn landbasert vind i en stor britisk auksjonsrunde i fjor: 69 mot 71 pund per MWh.

Kan det være at EnergyTown har Norgespris, siden solenergi er så ulønnsomt?

Kjernekraftverket koster 25 millioner – et virkelig kupp. Bioenergi koster 35 millioner, mens det koster hele 50 millioner å bygge ut vannkraft.

Får ikke bygge industri

Men jeg får uansett bare kjøpe fossilt og vind så tidlig i spillet. Jeg slår til på billig havvind, trolig subsidiert av rause differansekontrakter .

Det er på tide å starte industri, men nei, et supermarked er det eneste jeg får kjøpe.

Jeg bygger skole, sykehus og høyblokker. Grøntområder og kultur må innbyggerne klare seg uten. EnergyTown er ikke pittoresk. Men det bor jo folk på Mongstad og Herøya også.

Byen er nesten full, men jeg får fortsatt ikke bygge industri. Har jeg for lite strøm?

Det oppgis verken effekt eller produksjon fra kraftverkene. For å være sikker, bytter jeg ut all vindkraften med gass og olje. Nå må det da bli fart i sakene?!

Bilfri by? Åpenbart ikke bra

Nei. Jeg er tom for penger. Jeg begynner på nytt med masse billig kullkraft. Innbyggerne er ulykkelige, men energimessig går det bra.

Så dukker det opp et spørsmål på skjermen: Vil jeg innføre parkeringsforbud i indre by? Det er gratis, så jeg svarer ja.

Folk kan ta bussen. Eller hjørnesteinsbedriften kan kjøpe sykler til alle, slik Hydro gjorde på 90-tallet.

Straks parkeringsforbudet er innført, raser resultatet på innbygger-undersøkelsen, og inntektene går ned. Bilfri by er åpenbart ikke bra.

Jeg trenger hjelp

Nytt spørsmål: Vil jeg gi folk i byen elbilladere? Én million høres billig ut, jeg slår til. Innbyggerne blir blide, men bærekraft-indeksen går ned. Jeg forstår ingenting.

Spillet pauses og et spørreskjema dukker opp: Synes jeg spillet lærer barna noe om energiomstilling? Vil elevene forstå hvilke energi-jobber de kan få?

Jeg er forvirret og svarer «neutral».

Tilbake til spillet kommer en advarsel om at byen min er forurenset. Jeg trenger hjelp. Men veiledningene kan bare lastes ned hvis man er bor i Storbritannia, Irland, USA eller Saudi Arabia.

Du bør investere fossilt

Heldigvis finnes nettsiden «Slik forbedrer du poengsummen din i EnergyTown». Der advares det om at vind- og solenergi er mindre pålitelige og kan gi mindre strøm.

«Du bør investere i en mer pålitelig måte å generere strøm på, som kjernekraft, olje, naturgass eller hydrogen», råder nettsiden.

Å fase ut fossile kilder skal jeg tenke på senere i spillet, står det. I høst fjernet Equinor sitt fornybarmål.

Equinors partner skriver at spillet kan bidra til å fjerne unges «misforståelser». Mer enn to tredjedeler av tenåringer tror nemlig at olje- og gassindustrien forårsaker flere problemer enn den løser, ifølge utvikleren. Slik kan vi jo ikke ha det.

SVs Lars Haltbrekken sier at han blir kvalm av Equinors barnespill. MDG har spurt om energiministeren vil be Equinor stanse finanseringen av spillet. Han har ikke svart ennå.

EnergyTown får effekttariffer

Jeg spiller en tredje gang. Nå med Equinors strategi: Mest gass, litt havvind.

Spørsmål: Skal innbyggerne oppfordres til å redusere strømforbruket i «busy times», i bytte mot lavere strømregning?

EnergyTown skal få effekttariffer!

Da Norge innførte dette i 2022, hadde det en utviklingskostnad for nettselskapene og Elhub. Men i EnergyTown er det gratis!

Jeg sier ja, men blir likevel trukket én million. Enten er det overskridelser i EnergyTown også, eller så taper jeg kraftinntekter allerede.

Storm og kraftkrise

Jeg har viktigere ting å tenke på: Det kommer storm. Jeg må kjøpe forsikring og legge en ekstra sjøkabel ut til havvindparken min. Det koster bare én million. Nexans ville neppe vært fornøyd.

Men noe er realistisk: Folket er misfornøyd med kabelen. Jeg mister 5 happy-poeng.

Det kan jeg ikke dvele ved, for nå er det kraftkrise! Jeg oppgraderer et vindkraftverk og kjøper solenergi.

Men noe er rart. Selv om jeg ikke bygger noe nytt forbruk, går energiforsyningen stadig nedover. Jeg mistenker russisk innblanding.

2034: City failed

Faktisk er det full krise. Jeg tvinges til å sette en forbruksgrense på strøm. Innbyggerne hater det, og det hjelper ikke stort på energisituasjonen heller.

Plutselig er det slutt.

Året er 2034, og byen min går i svart. City failed.

«Byer kan ikke overleve uten nok strømproduksjon. De trenger en blanding av energikilder, med mål om å fase ut fossile brensler innen 2050», står det på skjermen.

Var det solcellene som knekte meg? Vippet elbilene meg over kanten? Er moralen at ett gasskraftverk er for lite?

Jeg vet ikke. Men hatten av for den britiske skoleeleven som knekte Equinors energikode og vant den svimlende sum av 50 pund.