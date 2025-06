Israels redningstjeneste: 16 såret i nye iranske angrep

De fleste betegnes som lettere såret, men minst én av dem skal ha moderate skader, ifølge redningstjenesten Magen David Adom.

Israel har i morgentimene selv angrepet mål vest i Iran.

Like før klokken 7 norsk tid meldte Israels militære (IDF) om nye iranske raketter mot Israel, noe som aktiverte luftvernsirener i deler av landet.

Beboere ble bedt om å søke tilflukt, men fikk beskjed et drøyt kvarter senere om at faren var over.

Den statlige kringkasteren Kan melder om at rundt ti raketter eller vrakrester av raketter har slått ned i Israel.

Redningsarbeidere og brannmannskaper på plass etter store ødeleggelser som følge av iranske rakettangrep i Tel Aviv søndag. Foto: AP Photo/Oded Balilty

Ifølge Israels redningstjeneste har rakettene slått ned i Carmel, Haifa og Tel Aviv. Haaretz skriver at flere bygninger i Tel Aviv har fått skader som følge av angrepet.

Iran sier selv at ett av målene var Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv. De skal også ha angrepet et «biologisk forskningssenter», samt kontroll- og kommandosentre, heter det i en uttalelse.

USAs president resident Donald Trump bekreftet natt til søndag at USA, som er Israels nærmeste allierte i regionen, hadde angrepet tre atomanlegg i Iran.