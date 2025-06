Israels knusende Iran-angrep tok flere år å forberede, ifølge analytikere

Siden fredagens omfattende israelske angrep mot hundrevis av iranske mål har man sett en dramatisk eskalering av konflikten mellom de to militærmaktene i Midtøsten.

Iran har svart med rakettregn i flere omganger over Israel, og flere ganger har rakettene trengt gjennom israelernes solide luftvernsystemer.

Men Israels angrep har så langt vært langt mer effektive og ødeleggende.

Flere år med etterretning

Senest søndag ble etterretningssjef Mohammad Kazemi i den mektige Revolusjonsgarden og to andre iranske generaler drept i israelske angrep mot Teheran, ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim.

En rekke andre iranske ledere er blant de flere hundre drepte så langt, blant dem lederen for Revolusjonsgarden, Hossein Salami, forsvarssjef Mohammad Bagheri og flere av landets fremste atomforskere.

– Angrepene vi ser, er resultatet av flere år med etterretningsinnhenting og infiltrering av Iran, sier den israelske analytikeren Michael Horowitz og viser til at Israel har fulgt tett med på Irans atomprogram i 15 år.

De strategiske israelske angrepene i Iran har fortsatt løpende med full styrke gjennom helgen. Omfanget og presisjonen i angrepene har overrasket mange observatører og reiser spørsmål om hvor dypt Israel har klart å trenge inn i Irans forsvarssystemer.

Israels etterretningstjeneste Mossad har trolig gjennomført en rekke sabotasjeaksjoner i Iran i lang tid, men ikke av dette omfanget.

Stor etterretningstabbe

Operasjonen har vært under planlegging i lang tid og kommer i kjølvannet av et angrep mot militære mål i oktober i fjor, ifølge Horowitz.

– Det ser ut til at denne ukens operasjon har vært forberedt i flere måneder, med en opptrapping etter at fjorårets operasjon betydelig svekket iransk luftforsvar

Danny Citrinowicz er analytiker ved det Tel Aviv-baserte Institute for National Security Studies. Han sier operasjonen i stor grad skyldes evnen til å samle etterretning i Iran over mange år – etterretning som viser hvor en rekke høytstående personer bor og oppholder seg.

I juli i fjor ble Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh drept i Teheran da en bombe gikk av på gjestehuset han bodde på. Angivelig ble bomben plantet på gjestehuset flere uker i forveien.

Hendelsen ble ansett for å være en stor etterretningstabbe fra Irans side.

– Likevel hadde ikke Iran evnen til å tett hullene i systemene sine, sier Citrinowicz

Maktbalanse i endring

Nyhetsnettstedet Axios har meldt at Mossad-agenter i Iran plasserte våpensystemer nær iransk luftvern og avfyrte dem under angrepet fredag. En israelsk etterretningskilde opplyste at Mossad over lang tid hadde etablert en dronebase i Iran.

Alain Chouet, som tidligere har vært høyt oppe i fransk etterretning, er overbevist om at Israel har minst seks enheter i Iran som er klare til å iverksettes når som helst.

En tidligere israelsk etterretningsagent som The Atlantic har snakket med, fortalte at iranere som er opposisjon til det religiøse regimet, er enkle mål for israelsk etterretning å rekruttere.

Angrepene har vist en imponerende grad av presisjon og kompetanse, sier en europeisk sikkerhetskilde til AFP.

Israels evne til å gjennomføre presise angrep dypt inn i iransk territorium viser at maktbalansen i regionen kan være i endring.