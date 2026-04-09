Iran har lagt ut kart for trygg seilas i Hormuzstredet

Både det halvoffisielle nyhetsbyrået ISNA og Tasnim, som antas å være knyttet til Revolusjonsgarden, har lagt ut kartet.

Det viser en stor sirkel omtalt som «faresone» på farsi over store deler av ruten skip tidligere har brukt for å passere stredet.

Kartet antyder at skip bør reise lenger nord gjennom farvann nærmere Irans fastland nær Larak-øya, en rute noen skip allerede har blitt sett benytte krigen.

Kartene er datert fra 28. februar til torsdag 9. april. Det er uklart om Revolusjonsgarden har utplassert noen miner siden da.

Advarer

Gjenåpning av Hormuzstredet er en betingelse for den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA, Israel og Iran. Iranske havnemyndigheter advarer likevel mot å passere stredet uten å ha samordnet seilasen med Revolusjonsgarden først, melder flere statlige medier.

Rundt en femdel av verdens olje passerer normalt gjennom Hormuzstredet, som forbinder Persiabukta med Indiahavet og dermed resten av verdenshavene. Iran stengte stredet etter at USA og Israel angrep landet.

Ifølge våpenhvileavtalen skal det altså åpnes igjen, men det iranske nyhetsbyrået Fars meldte onsdag at skipstrafikken igjen var stanset i protest mot israels fortsatte angrep mot Libanon. Kun to skip har passert Hormuz siden våpenhvilen trådte i kraft.

Avventer

USAs president Donald Trump har lagt ut en uttalelse der han slår fast at amerikanske krigsskip og soldater vil forbli utplassert rundt Iran inntil en «ordentlig avtale» er på plass.

Han slo også fast at Iran ikke vil kunne bygge atomvåpen, og at Hormuzstdet vil være «ÅPENT OG TRYGT».

Flere rederier, inkludert Hapag-Lloyd og danske Maersk er fortsatt avventende og vil foreløpig ikke gjenoppta trafikken gjennom Hormuzstredet.