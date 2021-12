Siden oppstarten for sju år siden har drammenselskapet Svent AS installert over tre hundre ventilasjonsanlegg og sentralstøvsugere på Østlandet. Det velrenommerte selskapet har sågar levert anlegg til Deichman Bjørvika og Det nye Nasjonalmuseet, to av de mest prestisjetunge og teknisk krevende byggene som er reist i Norge.