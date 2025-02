Mange års diskusjoner frem og tilbake har nå ført til handling.

Mandag ble første spadetak tatt for et nytt testanlegg for blyavkjølte atomreaktorer i Sverige, melder SVT og Byggvärlden.

Anlegget bygges i Oskarshamn, i det østlige Sverige, og drives av Blykalla i samarbeid med energiselskapet Uniper, teknologikonsernet ABB og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Den svenske energimyndigheten har bevilget 99 millioner svenske kroner, mens den svenske regjeringen har investert 720 millioner i prosjektet, det tilsvarer rundt 844 millioner norske kroner.

Ifølge SVT skal reaktoren være i drift allerede i løpet av 2026. Målet er å demonstrere og kommersialisere innovativ atomkraftteknologi.

– Dette er små, kompakte atomkraftverk som kan produseres på en automatisert fabrikk på mye kortere tid enn dagens reaktorer. Det vil være mer kostnadseffektivt, sier Janne Wallenius, professor i reaktorfysikk ved KTH Royal Institute of Technology og medstifter av Blykalla, til SVT.

Sverige satser mer på atomkraft

Atomkraft står for rundt 30 prosent av Sveriges energiproduksjon, og den svenske regjeringen har gjort det klart at landet vil ha flere kjernekraftverk. Spørsmålet er hvordan utbyggingen skal finansieres.

Derfor tester svenskene nå blyavkjølte reaktorer.

Janne Wallenius har tidligere uttalt til Ny Teknik at tradisjonelle vannavkjølte reaktorer må være mellom 20 og 25 meter høye, mens blyavkjølte reaktorer kan nøye seg med en høyde på fem meter.

De vil ta mindre plass, være billigere å bygge og mer effektive, argumenterer professoren. Forskere peker også på at bly kan være en sikkerhetsfordel:

– Fordi bly, som brukes til å kjøle reaktoren, beskytter mot stråling, vil det bare lekke ut en minimal mengde radioaktivitet i tilfelle en ulykke, skriver den svenske forskningssiden Forskning.se.

Samtidig innrømmer Wallenius at det finnes utfordringer med bly – blant annet at det sliter mer på pumpene i et kjernekraftverk. Dessuten har blyavkjølte reaktorer aldri vært i kommersiell drift, noe som gjør teknologien usikker.

– De har aldri vært i full drift i mer enn ett år. Ubåter bruker reaktorer av denne typen, men vi må vise at det er mulig å drive disse reaktorene med full effekt over lengre tid, har Wallenius uttalt til Ny Teknik.

Stor kritikk av satsingen

Blyavkjølte atomreaktorer har vært diskutert i Sverige i flere år, og Ingeniøren skrev allerede i 2014 om teknologien.

Den svenske regjeringen har med sin investering på 720 millioner svenske kroner sikret finansiering av testanlegget fra 2025 til 2028.

Likevel har satsingen fått kraftig kritikk, blant annet fra det svenske kraftnettoperatøren Svenska Kraftnät.

– Det er en risiko for at viljen til å investere i andre former for kraftproduksjon svekkes. Fordi det tar så lang tid å bygge ny kjernekraft, kan det skape et vakuum der vi mangler kraftproduksjon frem til nye kjernekraftverk er på plass, sier Malin Stridh, leder for avdelingen for kraftmarkedet.

Energiminister Ebba Busch er imidlertid uenig og avviser kritikken. Hun mener regjeringen ikke stiller ulike energikilder opp mot hverandre.

