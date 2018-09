Seniorforsker Simon Ballance ved Nofima, her med en sjøpølse fra Drøbak Akvarium, advarer norske bedrifter om at prosedyrer for godkjenning kan være kostbare og tidkrevende før "ny mat" kan omsettes. Asiater elsker sjøpølse, men i EU er det (ennå) ikke tillatt omsatt.

( Foto: Joachim Seehusen)