Innendørs navigasjon skal kunne fortelle nøyaktig hvor i butikken du finner fiskebollene

Norske Sonitor har skaffet seg en spesiell posisjon innenfor innendørsnavigasjon. Flere har prøvd å konkurrere med dem, men ingen ser ut til å ha klart å gjøre det med lyd. Konkurrentene holder seg stort sett til radio. I noen tilfeller fungerer det greit, men radio har en stor ulempe. Signalene går gjennom vegger, vinduer og gulv og da er det ikke lett å si posisjonere inne i et rom. Plutselig kan man få beskjed om at enheten som skal spores er i et annet rom eller en annen etasje.

Forkbeard er det engelske navnet på danskekongen vi kaller Bluetooth. Han avsatte faren sin. Det har ikke selskapet tenkt å gjøre. De mener de to teknologiene utfyller hverandre. Foto: Odd R. Valmot

Sonitor har fått en stor posisjon i sykehussektoren, spesielt i USA, hvor man trenger å finne folk og medisinsk utstyr. I USA har de måttet slåss om patenter i retten.

Under Mobile World Congress i Barcelona er selskapet til stede og viser teknologi fra sitt nye datterselskap; Forkbeard.

– Det kan virke som et litt pussig navn på et selskap, men Svend Tveskæg, på engelsk Forkbeard, var sønnen til Harald Blåtann, altså bluetooth, som avsatte faren sin, sier Forkbeard-sjef Wilfred Booij.

Bedre posisjonering

Teknologien til Forkbeard skal ikke avsette bluetooth, men samarbeide. Bluetooth alene kan ikke tilby særlig presis posisjonering, så den skal få hjelp av ultralyd.

Poenget er å kunne posisjonere mobiltelefoner. Da kan man få vite hvor folk er og brukerne kan orientere seg innendørs med veldig stor nøyaktighet. For å utstyre en mobil med slike egenskaper trengs bare litt programvare. Den har Bluetooth og mikrofonen er god nok til å lytte på de ultralydsignalene som sendes ut.

– Vi har laget et lite kombinert radio- og ultralyd-fyr som kan på veggene i rom, som vi kaller ultraBeacon. Den sender ut et ultralydsignal i sekundet og signalerer via bluetooth i tillegg til at den kommuniserer med en ruter til programvaren i nettskyen. Dette er en billig enhet og den går på batterier. Fire AA-batterier holder i minst 5 år, sier Booij.

Veldig vanskelig

Ifølge læreboka skal ikke det Forkbeard ha gjort være mulig, men det er nok læreboka som tar feil:

Mikrofonene i en mobil er ikke følsomme nok til å høre svak lyd i det vanlige området for ultralyd. Derfor bruker lydsignalering rett over 20 kHz som ligger like over det et menneske kan høre, men som en mobil kan oppfatte. Ultralydfyret har også en transduser som kan produsere lyd på 40kHz for fremtidig anvendelse, men ikke til telefoner.

– I tillegg til den lange batteritiden er denne boksen selvkonfigurerende. Når du henger den på veggen måler den opp rommet med ultralyd så den er svært enkel i bruk. Det er det ingen andre som gjør. De to transduserne er piezoelektriske og fungerer både som høyttalere og mikrofoner, sier han.

Ekkoutfordring

Ekko fra overflater er et problem både for elektriske og akustiske systemer.

– Konkurrenter som bruker radiobasert navigasjon må bruke komplekse algoritmer for å undertrykke ekko. Vi kan ta imot både 10 og 20 lydreflekser fra overflater og de bruker vi til å øke nøyaktigheten, sier Booij.

Kjempemarked

Han tror teknologien har potensial til å øke effektiviteten både i sykehus og i varehandel. De kan fortelle kunder i butikken hvor de enkelte varene er med svært stor nøyaktighet når de navigerer i et innendørs kart. Omtrent som med GPS-navigasjon utendørs.

I moderne, svære butikker er det ikke lett å finne fram og det er sjelden noen å spørre. I fremtiden kan man spørre mobilen i stedet; hvor er knekkebrødet eller fiskebollene? Og på sykehus; Hvor er røntgenavdelingen.

Enheten som sår i et rom og sender lydsignaler til mobiltelefoner like over den menneskelige høregrensen er veldig billig. I tillegg går den 5 år på batteri noe som er veldig viktig for brukerne. Foto: Odd R. Valmot

– Vi er jo mye mer innendørs enn utendørs. Med denne teknologien legger vi grunnlaget for veldig mye innovasjon. Vi kan gjøre noe, men det er store muligheter for andre å utvikle løsninger, sier Booij.

Ny forretningsmodell

Skal man sammenlikne det Forkbeard gjør med noe annet, er det kanskje at de legger grunnlaget for slik navigasjon og i så måte likner de litt på et innendørs nett av GPS-satellitter. Men i motsetning til GPS, som USA betaler for og som andre kan utnytte, vil Forkbeard ta betalt i nettskyen. Funksjonaliteten leveres som software development kit til app-utviklere, og vil sannsynligvis være gratis til forbrukere. Når trafikken kommer i gang vil den rutes fra transduserne via Forkbeard nettsky og her kan de legge på en eller annen betalingsmodell.

– Vi kan i praksis dele ut både produkter og programvare og ta betalt i nettskyen, sier han.

Beskyttet

Med den erfaringen Sonitor har fra det amerikanske markedet og utfordrere som vil ha en del av markedet, har de sørget for å beskytte teknologien grundig. I fjør sendte de inn 16 patentsøknader og langt flere til under forberedelse.

Teknologien de nå demonstrerer i Barcelona ble lansert sent i fjor og leveranser begynner så smått i år. Neste år vi alle som ønsker få tilgang til produktene.

– Det er veldig enkelt å sette i drift et slikt system. Vi henvender oss både til forbrukere og forretningsmarkedet. Ved å lokalisere de som skanner varer i butikker og på lager kan vi legge til posisjonsdata. Det gir verdifull tilleggsinformasjon i slike prosesser. Her kan varehandel får vite hvor kunden er og analysere lokasjon mot hva kundene kjøper. I Norge er det debatt om det skal være mulig å ha mobilene i klasserommene. Vi kan oppdage de som er den og blokkere visse apper når man er inne i rommet og låse opp når de er utenfor. Teoretisk kan vi også blokkere visse apper når man er ikke i bilen og den kjører, sier Terje Aasen om leder forretningsutvikling og forretningsallianser. Han har også ledet Sonitors etablering i USA hvor selskapet har nesten 90 prosent av markedet sitt.

Han blir veldig bra mottatt når han drar rundt til de amerikanske selskapene og presenterer verdien. De skjønner hvor viktig at det er å stoppe signalene når vi bokstavelig talt møter veggen og de forteller han ofte at Forkbeard-teknologien høres ut som den hellige gral innen innendørs posisjonering.

Han vil ikke fortelle hvem de snakker med annet enn at de er i kontakt med både svært store og mindre aktører.

Skulle vi gjette på hvem som kunne vært interesser så er det jo lett å tenke på Google, Apple eller Microsoft. Dette har jo muligheter til å utvide deres karttjenester til innendørs bruk og skape et enormt nytt marked.

– Dette kan blir mye større en Sonitor og det kan skje raskt, sier Booij.