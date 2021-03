Indonesia og Litauen gjorde store byks på norsk våpeneksport-statistikk

Norges våpeneksport økte med over 900 millioner kroner til nesten 2,9 milliarder kroner i fjor. Fortsatt er det Nato-landene som kjøper mest våpen fra Norge, skriver Statistisk sentralbyrå.

De kjøpte våpen for drøyt to milliarder kroner, noe som en økning på 417 millioner kroner. Det utgjør 68 prosent av eksporten. Som vanlig er USA den største mottakeren av norsk materiell. De kjøpte våpen fra Norge for 913 millioner kroner i fjor. Verken Indonesia eller Litauen er representert med store summer på tidligere års våpeneksportstatistikker, men har for 2020 rykket opp til andre- og tredjeplass bak USA. Indonesia kjøpte for 494 millioner kroner og Litauen for 368 millioner kroner.

Luftvern

Forklaringa er Nasams – luftvernsystemet som leveres av Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og deres amerikanske partner Raytheon.

Begge nasjonene mottok Nasams høsten 2020 og begynte å ta det i bruk. I november plasserte det indonesiske forsvaret ut mobile utskytningsramper i Jakarta, mens Litauen hadde overrekkelsesseremoni for sitt nye luftvern i oktober.

Det indonesiske forsvarsdepartementet bestilte luftvernet 31. oktober 2017. Kontrakten er verdt 77 millioner dollar. Da den ble inngått, uttalte KDA at de var meget fornøyde med å lykkes med et salg også i denne regionen.

Også Litauen bestilte Nasams fra KDA i oktober 2017. Dette var nytt luftvernmateriell verdt 109 millioner euro som supplerte brukt Nasams-utstyr Litauen hadde kjøpt fra den norske stat for rundt hundre millioner euro i oktober året før.

Litauen skal for øvrig også ha Protector-våpenstasjoner fra Kongsberg, men dette kjøpes direkte fra USA sammen med de nye feltvognene av typen Oshkosh JLTV.

Luftvernet er lukrativ butikk for KDA, de har solgt Nasams for over 13 milliarder kroner de siste tre årene, og det er ifølge Kongsberg sannsynlig at det kommer flere salg de neste årene.

– Jeg må gjenta det vi sa på kapitalmarkedsdagen sist november. Vi tror vi kan sikre tre til fem nye Nasams-kontrakter de neste årene. Siden den gang har Ungarn kommet til, så dere får trekke fra én, sa konsernsjef Geir Håøy da det foreløpige 2020-resultatet ble presentert tidligere i februar.

Avtalen med Ungarn er verdt 410 millioner euro og ble kunngjort offisielt i slutten av november.

Lite til Midtøsten

Land utenfor Nato-samarbeidet importerte våpen for 923 millioner kroner. Det er en økning på 521 millioner kroner, som i hovedsak skyldes Indonesia samt Singapore (127 millioner kroner) der 95 millioner kroner var ammunisjon.

I Midtøsten eksportere Norge kun til De forente arabiske emirater. Eksportverdien var på litt over åtte millioner kroner.

Våpen og våpendeler utgjorde drøyt 1,4 milliarder kroner av den totale eksporten. Deretter fulgte bomber og granater (880,8 millioner kroner), patroner og deler (536,9) og stridsvogner og lignende (36,7).

Stortinget publiserer årlig en stortingsmelding om norsk eksport av forsvarsmateriell. Tallene avviker noe fra SSBs statistikk fordi Utenriksdepartementet inkluderer flere varer enn våpen og ammunisjon som kan brukes militært, såkalt B-materiell, og dessuten eksport av tjenester, skriver SSB.