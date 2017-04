Ikeas nye smartlyspærer kommuniserer ved hjelp av en norskutviklet radiobrikke

Internet of Things-bølgen har ikke gått Ikea hus forbi, selv om det er vanskelig å se for seg hva en Billy bokhylle skal på nettet å gjøre.

Lyspærer derimot, er åpenbare kandidater og i disse dager kommer den nye serien «Trådløs». For det er akkurat det som kjennetegner disse LED-lampene. De kan kommunisere trådløst med hverandre, med en fjernkontroll, eller via en mobiltelefon. Det eneste de trenger er strøm. De kan, men trenger ikke, være koblet til en bryter eller dimmer via kabel.

Det som gir de nye pærene slike egenskaper er en norskutviklet mikrokontroller med innebygget radio. En ørliten sak på 5x5 millimeter loddet på en knøttlite elektronikkort som sitter omgitt av en rekke lysdioder.

En slik «posisjon» gjør at brikkene når ut til verdensmarkedet i enorme antall.

Ledende på Zigbee

– Grunnen til at vi nå er inne hos Ikea er at vi er ledende på utvikling av Zigbee-brikker. Her i landet har Z-Wave vært mer utbredt, men slik er det ikke i verdensmarkedet. Zigbee kommuniserer på 2,4 GHz-båndet mens Z-Wave ligger på under en GHz. Fordelen med høye frekvenser, når man ikke trenger veldig lang rekkevidde, er at antennen kan gjøres mindre. Dessuten bruker elektronikken mindre strøm og kan ha høyere datarate, sier programvaresjef i Silicon Labs, Marius Grannæs.