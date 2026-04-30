IEA

IEA: – Verden står overfor historiens største energikrise

Den stigende oljeprisen legger et stort press på en lang rekke land, advarer Fatih Birol, lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA).

Energikrisen som følge av krisen i Midtøsten har et historisk omfang, ifølge IEA-sjef Fatih Birol.
Energikrisen som følge av krisen i Midtøsten har et historisk omfang, ifølge IEA-sjef Fatih Birol. Foto: Michel Euler / AP / NTB
NTB
30. apr. 2026 - 11:22

På en konferanse i Paris torsdag brukte han sterke ord om situasjonen som har oppstått i kjølvannet av Iran-krigen og blokkeringen av Hormuzstredet.

– Verden står overfor historiens største energikrise, sa Birol.

Han kom med en lignende advarsel i midten av mars og uttrykte da bekymring for om folk egentlig tok innover seg omfanget av krisen.

En stor del av verdenshandelen med olje, gass, kunstgjødsel og andre kritisk viktige varer passerer normalt gjennom Hormuzstredet. Nå er stredet blokkert både av Iran og USA, noe som gradvis skaper større problemer over store deler av verden.

Prisen på nordsjøolje steg natt til torsdag til over 120 dollar per fat.

Hormuzstredet mellom Omanbukta og Persiabukta er bare 33 kilometer bredt på det smaleste. Dette bildet er tatt i Khor Fakkan i De forente arabiske emirater.
