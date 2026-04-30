IEA: – Verden står overfor historiens største energikrise

På en konferanse i Paris torsdag brukte han sterke ord om situasjonen som har oppstått i kjølvannet av Iran-krigen og blokkeringen av Hormuzstredet.

– Verden står overfor historiens største energikrise, sa Birol.

Han kom med en lignende advarsel i midten av mars og uttrykte da bekymring for om folk egentlig tok innover seg omfanget av krisen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Statsbygg trapper opp teknologisatsingen. Lyser ut en rekke stillinger

En stor del av verdenshandelen med olje, gass, kunstgjødsel og andre kritisk viktige varer passerer normalt gjennom Hormuzstredet. Nå er stredet blokkert både av Iran og USA, noe som gradvis skaper større problemer over store deler av verden.

Prisen på nordsjøolje steg natt til torsdag til over 120 dollar per fat.