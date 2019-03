IEA tror norsk oljeproduksjon vil øke i årene som kommer

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at Norge i løpet av fem år vil gå forbi i Kasakhstan og Kuwait på listen over verdens største oljeeksportører.

I en fersk rapport skriver IEA at Norge opplever en «renessanse», og forventer en økt oljeproduksjon på 0,6 millioner fat dagen på norsk sokkel i perioden 2018–2024. Dermed er Norge sammen med USA, Irak og Brasil blant landene hvor det forventes høyest økning i produksjonen.

Den norske økningen er imidlertid liten sammenlignet med USA, hvor skiferoljeproduksjon forventes å gi 4,1 millioner flere fat om dagen innen 2024.

Til sammen regner energibyrået med at USA vil stå for to tredeler av økningen i den globale oljeproduksjonen i løpet av de neste fem årene. Dette vil gjøre USA til en større oljeeksportør enn Russland og plassere landet tett opp under Saudi-Arabia.

– Den andre bølgen av USAs skiferrevolusjon er på vei. Dette vil vende opp ned på den internasjonale handelsstrømmen med olje og gass, noe som vil få omfattende betydning for geopolitikken på energifeltet, sier IEA-sjef Faith Birol.

Innen 2021 vil USA bli nettoeksportør av olje, anslår IEA.