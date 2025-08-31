IBM og Nasa lager digital tvilling av solen

Kunstig intelligens åpner nye muligheter for å forstå solens mest komplekse mysterier.

20. august lanserte IBM og Nasa Surya, en KI-modell av solen. Verktøyet er trent på store datamengder om solaktivitet og skal gi dypere innsikt i solvær, med mål om å kunne forutsi solstormer.

Surya er trent på ni års data fra Nasas Solar Dynamics Observatory, et instrument som har observert solen siden 2010 og tatt høyoppløselige bilder så ofte som hvert tolvte sekund.

Virtuell kopi

Observatoriet fanger solen i ulike elektromagnetiske bølgelengder, noe som gjør det mulig å måle temperatur i stjernens forskjellige lag. Det tar også nøyaktige målinger av solens magnetfelt. Denne informasjonen er nødvendig for å forstå hvordan energi beveger seg gjennom stjernen og dermed kunne forutsi solstormer.

Historisk har det vært en utfordring for fysikere å tolke denne enorme og komplekse datamengden. Nå er observatoriets data brukt til å lage en digital tvilling av solen – en dynamisk virtuell kopi som oppdateres i sanntid med nye data.

Påvirker telekom

Ifølge IBM kan tradisjonelle modeller bare forutsi en solstorm én time i forveien, basert på signaler som oppdages i bestemte områder av solen. Surya derimot varslet med to timers margin, ved å bruke visuell informasjon. I tidlige tester oppnådde forskergruppen en forbedring på 16 prosent i klassifisering av solflammer (den kraftigste typen solutbrudd) sammenlignet med tidligere metoder.

En kraftig solstorm kan direkte påvirke global telekommunikasjon, få strømnett til å kollapse og forstyrre GPS-navigasjon og internettilkoblinger. Derfor er det viktig å kunne forutsi når disse inntreffer.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik