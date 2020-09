Nesten halvparten – 45 prosent – av all elektrisitetsproduksjon som ble installert i verden i fjor var solenergi. Det er BloombergNEF som rapporterer tallene. Ifølge analysebyrået ble det installert 119 GW solenergi i 2019. Vindenergi og solenergi utgjorde to tredjedeler av all installert elektrisitetsproduksjon i fjor.