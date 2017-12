I dag kan du vinne trådløse hodetelefoner med varsellampe for støyende kollegaer

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag for å prøve lykken.

I luke ni ligger det trådløse headsettet Jabra Evolve 75. Hodetelefonene har funksjoner som aktiv støydemping og integrert "opptatt-lampe" slik at du kan konsentrere deg i åpne kontorlandskap. Headsettet skal ha førsteklasses høyttalere og HD Voice, som skal sikre bra lyd ved både samtaler og musikk. Dobbel bluetooth-tilkobling gjør at man kan koble til for eksempel PC og mobil. samtidig. Rekkevidden er på 30 meter.

Premien har en verdi av 3063 kroner.

Les mer om hodetelefonene her.

Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmålene og legge igjen navn, telefonnummer og adresse.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag - vinneren blir trukket mandag 11. desember.

Retningslinjene for TUs julekalender finner du her.

Vi trekker én vinner hver dag frem til nyttårsaften.

Lykke til!