Driftsinntektene var på 55 milliarder kroner, opp fra 46,8 milliarder kroner i fjerde kvartal året før, kommer det fram i kvartalsrapporten som ble lagt fram fredag.

Det justerte driftsresultatet før avskrivinger var på 7,7 milliarder kroner i fjerde kvartal, opp fra 3,7 milliarder kroner i 2023.

– Til tross for utfordrende markedsforhold nedstrøms leverer Hydro solide resultater og fortsetter å jobbe videre med selskapets ambisjoner for fortsatt vekst og planer for avkarbonisering, sier Hydros konsernsjef Eivind Kallevik.

Hydro er en norsk og delvis statseid produsent av aluminium, aluminiumprodukter og kraft.

Senker utbyttet

Styret i Hydro foreslår samtidig en senking av utbyttet fra året før.

Det foreslås en utdeling på 4,5 milliarder kroner til aksjonærene med et kontantutbytte på 2,25 kroner per aksje.

– Dette representerer 50 prosent av justert resultat etter skatt for 2024. Forslaget til utdeling prioriterer aksjonærutbetaling ved å utnytte fleksibilitet i justert netto gjeld over forretningssyklusen, står det i en børsmelding.

– Økende geopolitisk uforutsigbarhet

Den siste tiden har USAs president Donald Trump innført toll blant annet på aluminium.

Det har skapt usikkerhet i Norge for hvordan EU kommer til å svare, og om det eventuelt fører til at Norge havner mellom tollmurer.

– Vi er på vei inn i et år med økende geopolitisk uforutsigbarhet, men ved å fortsette forbedringsarbeidet vil Hydro kunne jobbe videre med vår strategi mot 2030 og redusere utslippene våre, samtidig som vi gir en attraktiv avkastning til aksjonærene, sier Kallevik.