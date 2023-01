For noen år siden valgte Norge, som første i verden, å stenge FM-nettet.

Du husker sikkert irritasjonen over alle DAB-reklamene, at man mistet radioen i de eldste bilene (med mindre man kjøpte en DAB-adapter eller betalte for å installere en helt ny radio da) og at ingen skjønte helt greia med DAB. For var det faktisk noen gode grunner til å bytte ut det gamle og kjære FM-nettet, eller var det bare en litt for stor iver etter å digitalisere det som kunne digitaliseres?

I ukas Flopp eller Fulltreffer episode kan du høre om hvorfor Norge gikk fra FM- til DAB-radio. Og ikke minst, hvordan: Det er nemlig ikke bare bare å slukke et landsdekkende FM-nett og samtidig få hele befolkningen over på DAB. For som i hvilken som helst revolusjon er det steile fronter, men til slutt gikk altså forkjemperne av med seieren.

På tross av haugevis av forklarende av avisartikler og DAB-annonseringer på radio, så sitter man kanskje fortsatt igjen og lurer på:

Hva er egentlig DAB? Og hvorfor driver vi med DAB når man bare kan strømme podkaster på nettet uansett?

For å svare på noen av disse spørsmålene har vi snakket med Odd Richard Valmot som er journalist i Teknisk Ukeblad.