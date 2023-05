Det heter seg at man lærer så lenge man har elever. Vårt læringspotensial bør derfor være stort, siden vi er velsignet med handelshøyskolestudenter fra hele verden som setter oss på prøve hver eneste dag. I tillegg møter vi stadig folk som peprer oss med spørsmål vi ofte skulle ønske at vi hadde enda bedre svar på. Og i et relativt nytt og raskt voksende fagområde som bærekraftig business jo er, krever det at man stadig utfordrer etablerte sannheter.