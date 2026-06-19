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Hurtigruten trenger fasttrack i strømkøen for å bli utslippsfri

– Nei, sier stortingspolitiker Bård Ludvik Thorheim (H).

Statssekretær Astrid Hoem (Ap) i klimadepartementet og Bård Ludvik Thorheim (H) er enige om at mer nett og mer kraft er viktig. Her på seminar om nytt skipskonsept denne uken.
Statssekretær Astrid Hoem (Ap) i klimadepartementet og Bård Ludvik Thorheim (H) er enige om at mer nett og mer kraft er viktig. Her på seminar om nytt skipskonsept denne uken. Foto: Arne Fenstad
Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
19. juni 2026 - 05:00
energiIndustriKlimaMaritim
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