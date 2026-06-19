Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Podkast
Nyheter
Meninger
Tjenester
Info og kontakt
Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Podkast
Logg inn
Abonner
Maritim
Hurtigruten trenger fasttrack i strømkøen for å bli utslippsfri
– Nei, sier stortingspolitiker Bård Ludvik Thorheim (H).
Statssekretær Astrid Hoem (Ap) i klimadepartementet og Bård Ludvik Thorheim (H) er enige om at mer nett og mer kraft er viktig. Her på seminar om nytt skipskonsept denne uken.
Foto: Arne Fenstad
Gi bort artikkelen
Kommenter
Arne Fenstad
– Journalist
19. juni 2026 - 05:00
energi
Industri
Klima
Maritim
Gi bort artikkelen
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Ny i dag
Senior IT-administrator
Kvalitetsleder
Head of Business Technology & Digital Transformation
Administrerende direktør
Postdoktor innen bentisk økologi
En tjeneste fra