Høyresiden reagerer på Statnett-stopp i Nord-Norge

– Dette er alvorlig, sier Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson, Aleksander Stokkebø i en skriftlig kommentar til NTB.

Statnett mener at strømforbruket fra Svartisen og nordover de kommende årene vil vokse så kraftig at effektbehovet kan bli større enn det som kraftsystemet kan levere. Det innføres derfor en midlertidig stans i reservasjoner for nettkapasitet til all nytt strømforbruk over 5 MW nord for Svartisen.

Også grensen for vanlig forbruk reduseres fra 5 til 1 MW i Øst-Finnmark, bortsett fra for kunder som allerede har fått reservert nettkapasitet.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier taket på 5 MW er overkommelig for de fleste bedrifter.

– Brutte løfter

Det har vært en stor og rask økning av strømforbruk og reservasjoner i området siden 2023 da Statnett økte grensen for vanlig forbruk til 5 MW. Totalt er det meldt inn en økning på 120 MW.

– Kraftløftet for Finnmark føyer seg inn i rekken av Arbeiderpartiets mange brutte løfter. Oppfølgingen har vært en stor fiasko og konsekvensene merkes nå for alvor, sier Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson, Aleksander Stokkebø i en skriftlig kommentar til NTB.

Stokkebø viser til regjeringens løfte om at fornybar kraftproduksjon i Finnmark skulle øke minst like mye som forbruket ved elektrifiseringen av Melkøya innen 2030.

– Statnetts beslutning om å sette kraftkrevende næringsvirksomhet på vent er en fallitterklæring til regjeringens energipolitikk. Høyres frykt er at dette bare er starten, og at vi kommer til å se lignende konsekvenser av regjeringens energipolitikk i større deler av landet, sier Stokkebø.

Ber om svar fra statsråden

Også Frp-politiker Sivertsen reagerer kraftig på Statnetts grep.

– Hvis det var noen som trodde på regjeringens kraftløfte, så har ikke Statnett fått den beskjeden, sier han i en skriftlig kommentar til NTB.

Han mener situasjonen viser at regjeringen overhodet ikke har kontroll på kraftsituasjonen. Sivertsen ber energiminister Terje Aasland (Ap) kommer på banen.

– Mener statsråden det er akseptabelt med en stans i reservasjonen for nytt strømforbruk og vil statsråden gripe inn? spør han.

Energiminister Terje Aasland avfeier kritikken.

Statsråden svarer

– Det er fint at Frp og Høyre endelig har begynt å engasjere seg i strømnettet. De hadde makta i åtte år og sto og så på at forbruket økte, uten å gjøre noe med det, svarer energiminister Aasland i en kommentar til NTB.

Han sier at nettet i nord skulle vært oppgradert for 20 år siden, men at det har vært et forsømt område.

– Vi har satt i gang kraft- og industriløftet for Finnmark, vi forenkler og digitaliserer prosesser, og fjerner unødvendige og tidkrevende krav som hang igjen etter Høyre og Frp, sier han.

Han legger til at Statnetts beslutning er tatt for å sikre energiforsyningen i nord, og at regjeringen er tydelig på at Statnett skal prioritere arbeidet med å styrke forsyningsevnen nord for Svartisen.

– Jeg vil også understreke at alminnelig forbruk opp til 5 MW fortsatt kan knyttes til nettet i store deler av området. De aller fleste bedrifter er under dette nivået og vil fortsatt få tilgang på strøm, sier Aasland.

Ifølge tall fra Statnett er et typisk forbruk på 1 MW er liten industribedrift, en større skole eller offentlig bygg. Typisk forbruk på 5 MW er en større industribedrift, større landbaserte oppdrettsanlegg, eller landstrøm til cruiseskip.