Hjemmelaget kjernebatteri – bygget med solceller og aluminiumstape

Det trengs verken laboratorium eller budsjett på mange millioner for å bygge et kjernebatteri – det holder med tritiumampuller, et par minisolceller og aluminiumstape. Youtube-kanalen Double M Innovations har vist hvordan det som kalles «Poor Man's nuclear battery, DIY» (altså en slags fattigmanns-kjernebatteri) kan settes sammen av enkle komponenter og omdanne radioaktiv stråling til målbar elektrisitet, helt uten ytre energitilførsel.

Konstruksjonen bygger på tritium, en radioaktiv form for hydrogen som blant annet brukes i selvlysende produkter. Under den radioaktive nedbrytningen avgir det elektroner som treffer et fosforlag inne i forseglede glassampuller, noe som skaper et konstant grønt skinn.

Dette skinnet driver i sin tur to små amorfe solceller, av samme type som sitter i kalkulatorer. Fem tritiumampuller, hver på rundt tre millimeter i diameter, plasseres mellom solcellene i en konstruksjon som minner om en solcelle-sandwich. Innsiden er kledd med reflekterende materiale for å fange så mye lys som mulig, og hele enheten forsegles med aluminiumstape for å stenge ute ytre lys.

Ved måling genererte hver solcelle mellom 0,45 og 0,47 volt, men strømstyrken var ekstremt lav. Ved å koble cellene i serie og koble til en kondensator kunne energien lagres over tid. Etter ti minutter nådde kondensatoren 2,2 volt, etter én time 2,4 volt – og etter en natt hadde den klatret til 2,9 volt.

Effekten ligger i nanowatt-området, langt under det som kreves for å drive for eksempel en lysdiode. Kommersielle kjernebatterier er betydelig mer effektive, fordi de radioaktive materialene er nøyaktig tilpasset komponentene som omdanner energi.

Men som fattigmannsbatteri er resultatet likevel bemerkelsesverdig: Tritium har en halveringstid på rundt tolv år, noe som betyr at den hjemmesnekrede konstruksjonen kan produsere energi lenge etter at vanlige batterier er tomme. Her kan du se klippet:

