Hevder de har gjenskapt «Game of Thrones»-ulvene

Ulven Aenocyon dirus døde ut for rundt 12.500 år siden. Men nå lever tre hybridversjoner av den utdødde arten i et 800 hektar stort inngjerdet område et sted i USA, omgitt av et tre meter høyt gjerde.

De to første valpene ble født i oktober 2024 og har fått navnene Romulus og Remus, etter de mytologiske ulvetvillingene som ifølge legenden grunnla Roma. Tidlig i 2025 ble en hunn født. Plasseringen holdes hemmelig, men anlegget skal ha nødvendige tillatelser fra relevante myndigheter, skriver CNN.

Ulvungene er et resultat av arbeidet til selskapet Colossal Biosciences. Colossal har fått oppmerksomhet for sin ambisjon om å gjenskape mammuten – eller i det minste utvikle en ullhåret elefant – og har flere utdødde dyr på ønskelisten: tasmansk tiger og dronten.

Nylig vakte Colossal oppsikt da selskapet gjennom genmodifisering utviklet ullhårede mus, som et steg på veien mot en mammuthybrid.

Fossiler og genredigering

I dette tilfellet har selskapet klart å hente ut DNA fra fossiler av den utdødde ulven, og har gjort 20 endringer i 14 gener fra nålevende ulver. Hundetisper har deretter fungert som surrogatmødre.

Romulus og Remus to uker etter fødselen. Foto: Colossal Biosciences

Ulvarten kalles skrekkulv, på engelsk «dire wolf», og var inspirasjonen bak kjempeulvene i Game of Thrones. I en pressemelding beskriver selskapet resultatet som «en banebrytende milepæl» for vitenskapen.

Forskere kommenterer: Hybrid av en gråulv

Uavhengige forskere som har kommentert nyheten, peker på at Colossal har måttet gjøre mange antakelser for å komme frem til disse tre ulvene.

– Det Colossal Biosciences har skapt, er en gråulv med egenskaper som ligner den utdødde skrekkulven – det er altså ikke en gjenopplivet skrekkulv, men snarere en hybrid, sier Nic Rawlence ved Otago Palaeogenetics Laboratory, University of Otago, til nyhetstjenesten Australian Science Media Centre.

George RR. Martin, skaperen av A Song of Ice and Fire, med en skrekkulv. Den utdødde rasen ga inspirasjon til «hans» dire wolfs. Foto: Colossal Biosciences

– Et annet spørsmål er: Hvordan skal den lære seg å være en skrekkulv? Akkurat nå er det en ulv som løper rundt i en innhegning. Og finnes det i det hele tatt økosystemer igjen fra tiden den opprinnelig levde i? Det er det klassiske eksempelet fra den første Jurassic Park-filmen, der Triceratopsen blir veldig syk fordi den spiser planter som ikke engang eksisterte da den levde for titalls millioner år siden, kommenterer Nic Rawlence.

Den svenske forskeren Love Dalén er professor ved Senter for paleogenetikk ved Stockholms universitet og sitter i en vitenskapelig rådgivningsgruppe hos Colossal Biosciences.

– De bærer på DNA-sekvenser fra en utdødd art. Det er utrolig kult å tenke på når man ser dem løpe og bevege seg rundt, sier Love Dalén til Svenska Dagbladet.

De to genmodifiserte ulvene holder nå til på et hemmelig sted i USA. Foto: Colossal Biosciences

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.