Her styrter det amerikanske kampflyet

Det var et eldre F/A-18D Hornet-fly som lørdag styrtet sørøst for Seattle i delstaten Washington. Styrten skal ha skjedd nær Rimrock Lake, et populært turområde. Flere turgåere har publisert videoer av styrten i sosiale medier.

Flyet skal ifølge en flyspotter ha tatt av fra King County International Airport nær Seattle sammen med tre andre fly. Bare tre fly returnerte, noe som gjorde at det styrtede flyet raskt kunne identifiseres. Flyet tilhørte Marine Fighter Attack Squadron 323 (VMFA-323), også kjent som «Death Rattlers». Skvadronen er en del av U.S. Marine Corps og har base i Miramar nær San Diego i California.

Ifølge en pressemelding fra 3rd Marine Aircraft Wing var det bare én pilot om bord i flyet, som har to seter. Piloten skal ha skutt seg trygt ut og ble senere funnet av mannskaper fra den lokale sheriffavdelingen.

Det er ikke offentliggjort detaljer som kan si noe om årsaken til uhellet.

– Årsaken til uhellet er for tiden under etterforskning. For å bevare integriteten til etterforskningen, er ingen ytterligere detaljer tilgjengelige på nåværende tidspunkt. Etterforskning av uhell kan ta flere måneder å fullføre, avhengig av ulike faktorer, skriver flyvingen.

Det var et slikt fly, men med halenummer WS-415, som styrtet i delstaten Washington lørdag. Flyet på bildet tar av fra Marine Corps Air Station Miramar i California i mai i år. Foto: U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Peyton Gilliland

Ifølge The Aviationist førte flystyrten til at rundt åtte mål med furuskog på styrtstedet sto i brann.