Lørdag kan hele landet oppleve en delvis solformørkelse. Den mest spektakulære formørkelsen er det Svalbard som får.

Solformørkelsen vil vare ca. én time og femti minutter. Rundt klokka 12.30 vil den være på sitt maksimale, skriver Jan-Erik Ovaldsen på nettstedet Himmelkalenderen.

Tidspunktet og hvor mye av sola som blir dekket av månen, varierer fra sted til sted.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sopra Steria øker konkurransekraften med ISO 27001

Opptil 50 prosent

− Vi vil ikke oppleve at omgivelsene mørkner i særlig grad under denne delvise formørkelsen. Grunnen er at en stor del av sola alltid vil være synlig bak månen, skriver Ovaldsen.

På Svalbard vil så mye som 53 prosent av sola bli dekket av månen. På fastlands-Norge vil mellom 30 og 40 prosent være dekket.

− Sola er i runde tall 400 ganger større enn månen, men den er også like mange ganger lenger vekk. Fra jorda ser derfor begge objektene omtrent like store ut. Månens utstrekning på himmelen er akkurat stor nok til å dekke solskiven og dermed forårsake totale formørkelser de gangene jorda, månen og sola ligger perfekt på linje i verdensrommet, forklarer Ovaldsen.

Denne gangen er formørkelsen bare delvis, men det er stor forskjell på Oslo og Longyearbyen.

Beskytt øynene

− Aldri se rett mot sola uten å beskytte øynene, advarer Ovaldsen.

Han anbefaler å bruke solformørkelsesbriller og godkjente filtre på teleskop eller prismekikkert – og ikke la barn være uten tilsyn om de bruker optiske instrumenter til å observere sola.

− Solformørkelsen kan observeres også gjennom tynne skyer. Men uansett om det er blå himmel eller lettskyet vær, er det ekstremt viktig å beskytte øynene når man titter mot sola.