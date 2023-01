Her henger kongsbergmissilet på et Seahawk-helikopter – NSM skal også kunne skytes fra droner

Det norske sjømålmissilet Pingvin ble utviklet for 60 år siden og kommer til å være i bruk på Seahawk-helikoptre til langt ut på 2030-tallet.

Etterkommeren Naval Strike Missile (NSM) er i ferd med å bli en enda større eksportsuksess, foreløpig fra elleve nasjoners overflatefartøy og landbaserte utskytningsplattformer («and counting»).

Nå kan det se ut som at missilet også er i ferd med å ta steget over på MH-60R Seahawk og eventuelt andre luftfarkoster.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) publiserte det første produktarket om luftbårent NSM tirsdag 10. januar.

«Air launched»

Tidligere har missilet blitt betegnet som NSM-HL («helicopter launched»), men i den nye brosjyren går missilet under navnet NSM-AL («air launched»).

Med dette signaliserer leverandøren at dette er et missil som også er tenkt integrert på ubemannede plattformer (UAS).

Ettersom hvert missil veier 410 kg, behøves det droner i klassen til eksempelvis MQ-9 Reaper for å ha tilstrekkelig nyttelastkapasitet.

Naval Strike Missile Air Launched (NSM-AL) er den nye betegnelsen på femtegenerasjonsmissilet som kan angripe både sjø- og landmål. Foto: KDA

Teknisk Ukeblad har spurt KDA om hva slags eventuelle programmer eller konkurranser NSM-AL er aktuelt for og hvorvidt det finnes eksisterende eller kommende brukere som har bedt om luftbårent NSM. Svaret er at de foreløpig ikke har noen NSM-AL-kunde, men at dette naturligvis er noe de jakter på.

India

Det som i snart tre år har vært en potensiell kunde, er India som i mai 2020 bestilte 24 Sikorsky MH-60R Seahawk-helikoptre og samtidig ba om at de ble klargjort for NSM.

Det pågår forhandlinger mellom USA og India om våpenpakka for disse helikoptrene, og det er ennå ikke klart hvorvidt NSM faktisk blir en del av denne.

Også Australia er i ferd med å anskaffe flere MH-60R Seahawk. Teknisk Ukeblad er kjent med at spørsmålet om også disse kan utrustes med NSM, var oppe til diskusjon i et møte mellom australsk forsvarsledelse og KDA i mai i fjor.

Australia, som nylig bestilte NSM for fem milliarder kroner og har ambisjoner om å produsere NSM på egen jord, har ikke noe program eller krav som tilsier sjømålsmissiler på MH-60R i dag.

Men det australierne signaliserer, etter det vi har fått opplyst, er at de er interesserte gitt at noen andre plukker opp integrasjonsregninga. Slik sett kan en eventuell indisk kontrakt bli en døråpner for NSM-AL også for andre for andre MH-60R-brukere.

Den største Seahawk-brukeren er også i ferd med å bli den desidert største NSM-brukeren, nemlig USA, som benytter missilet både i marinen og marinekorpset.

I forsvarsbudsjettet for fiskalåret 2023 legges det opp til at det amerikanske forsvarsdepartementet kan anskaffe opp til 1250 NSM fra KDA og den amerikanske partneren Raytheon Missiles & Defense gjennom såkalt «multi year-contracting».

Fire nye i 2022

Naval Strike Missile (NSM) er på god vei til å bli en av norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser. Bare i fjor kom det til fire nye brukernasjoner.

I tillegg til Australia er dette:

Dermed er det elleve nasjoner som har eller er i ferd med å anskaffe dette missilet. Den tolvte brukernasjonen kan ganske trolig bli Belgia.

Forsvarsmateriell har i to omganger de siste månedene bestilt NSM til Sjøforsvaret for til sammen to milliarder kroner.

Den norske anskaffelsen er en del av det norsk-tyske missilsamarbeidet, der nasjonene samarbeider om anskaffelse av NSM.

Da Bundestag i juni i fjor godkjente avtalen om felles anskaffelse med Norge av 212CD-ubåter fra det tyske verftet ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS), ble det samtidig inngått en avtale om felles anskaffelse av NSM samt videreutvikling av missilet, også kjent som «Future Naval Strike Missile» som skal være klar for levering fra 2035.