Konkursen innebærer at Helitrans må stoppe alt arbeid omgående og ikke lenger vil kunne gjennomføre pågående og planlagte oppdrag, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet har 75 medarbeidere og ni helikoptre.

– Dette er en tung dag for alle oss i Helitrans. Vi har jobbet hardt for å finne løsninger og vurdert alle muligheter, men dessverre er konkurs nå den eneste forsvarlige veien videre, sier styreleder Anne Line Røysi i Helitrans.

Helitrans, som har hatt ansvar for skogbrannhelikopterberedskapen i Norge inntil nylig, har hatt vedvarende økonomiske utfordringer. Tidligere i år meldte selskapet at de gikk inn for en styrt avvikling.

– Vi er svært lei oss for konsekvensene dette får for våre kunder og oppdragsgivere. Mange av dem har vi hatt et nært og godt samarbeid med over flere år, og det smerter oss at vi ikke kan levere som avtalt, sier Røysi.

Torsdag kunngjorde Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) at de avsluttet kontrakten om skogbrannslokketjeneste med Helitrans fordi selskapet ikke er i stand til å opprettholde nødvendige kriterier.

– Vi er dypt takknemlige for innsatsen fra våre ansatte, som har stått på utrettelig for å holde driften gående gjennom vinteren og lavsesongen. Vi hadde et håp om at våren ville bringe økt oppdragsmengde og bedre priser, men økonomien satte en stopper før vi kom dit, sier Røysi.