– Vi ser på prosessen og hvilket arbeid som er gjort fra alle parter fra det er besluttet å gå ut med anbud til oppstart av kontrakten. Vi undersøker om det er forhold i dette som er relevant for ulykken, sier undersøkelsesleder Gjermund Kjerkreit i Statens havarikommisjon (SHK) til Bergens Tidende.

SHK skal blant annet se på om tidspress kan ha vært en medvirkende årsak. I Equinors egen gransking ble det et tema. Granskingsgruppen skrev at de «har blitt informert av Bristow at de ønsket en lengre periode», skriver avisa.

Havarikommisjonen har som regel en frist på ett år med å komme med en full rapport etter ulykker, men i dette tilfellet måtte det mer tid til. SHK har imidlertid kommet med en midlertidig rapport på ettårsdagen for ulykken, der Reidun Hestetun (61) døde.

SHK er ferdig med å samle inn det meste av relevant informasjon, og har nå begynt et omfattende analysearbeid. I den foreløpige rapporten peker de på en feil på et kretskort som en mulig årsak til ulykken.

Pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor skriver til BT at de «håper på en grundig gransking som vil svare på alle spørsmål og belyse omstendighetene rundt ulykken. Vi bidrar med informasjon fra vår side. Vi er forberedt på å følge eventuelle nye læringspunkter.»