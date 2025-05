– Det er ikke meldt om personskade eller drivstofflekkasje, men store materielle skader, skriver operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sørvest politidistrikt i politiloggen.

Helikopteret var ikke i luften da ulykken skjedde.

CHC bekrefter til Nettavisen at helikopteret er deres. De opererer helikoptertrafikken til olje- og gassindustrien i Nordsjøen.

– Under testkjøringen opplevde de to teknikerne som var om bord for å gjennomføre testen, vibrasjoner i helikopteret og et smell som medførte at de stanset motoren. Ingen av de to som var om bord ble skadet, men det er omfattende skader på helikopteret, sier administrerende direktør Tore Villard i CHC Helikopter Service til Nettavisen.

Villard bekrefter at helikopteret ble testet på bakken etter å ha vært inne til vedlikehold.

– Halen er nesten knekt og det ligger deler flere meter fra helikopteret, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NRK.

Avinor sier at hendelsen ikke får konsekvenser for flytrafikken på Stavanger lufthavn. Luftfartstilsynet, Havarikommisjonen og Hovedredningssentralen er varslet.