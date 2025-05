Hegseth: – Kina forbereder bruk av militærmakt i Asia

– Trusselen Kina utgjør kan være reell og nær forestående, sa Hegseth under en sikkerhetskonferanse i Singapore lørdag.

– Beijing forbereder seg troverdig på potensielt å bruke militærmakt for å endre maktbalansen i Indo-Stillehavet, la han til.

Hegseth hevdet videre at Kina nå er i ferd med å bygge militær kapasitet for å invadere Taiwan og at de øves «på alvor» for å forberede en slik invasjon.

Uttalelsen kom samtidig med at president Donald Trump varslet en opptrapping i USAs handelskrig med Kina.

Kinas ambassade i Singapore fordømmer i en kommentar Hegseths uttalelse og kaller den «gjennomsyret av provokasjoner og oppvigleri».

– Hegseth har gjentatte ganger svertet og angrepet Kina og ustanselig spilt opp den såkalte Kina-trusselen, heter det i uttalelsen fra ambassaden, som anklager USA for å være «den største bråkmakeren i regionen».

Kina fraværende

For første gang på fem år var det ingen kinesiske toppolitikere tilstede på konferansen, skriver NRK. Kun en delegasjon fra Folkets frigjøringshærs nasjonale forsvarsuniversitet var til stede.

Hegseth la i talen ikke skjul på at noen av møtene med Nato-allierte i Europa hadde vært vanskelige, men berømmet at Europa nå investerer og tar ansvar for eget forsvar.

– Det gjør det mulig for oss å fokusere på det som er viktigst for USA, Asia og Stillehavsregionen, sa Hegseth.

Han gjorde det klart at USA er et stillehavsland og er i regionen for å bli, samtidig som han ba de allierte i regionen følge Europas eksempel og investere mer i eget forsvar.