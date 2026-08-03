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Industri
Havforskere fraråder nytt gruvekjemikalie
Nordic Mining vil bruke et nytt kjemikalie for å samle gruveslam.
Selskapet Nordic Mining vil bytte ut kjemikaliet de bruker for å binde partikler. Havforskerne mener det ikke bør skje.
Foto: Nordic Mining
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Arne Fenstad
– Journalist
3. aug. 2026 - 10:55
Industri
Maritim
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