Abonner
Industri

Havforskere fraråder nytt gruvekjemikalie

Nordic Mining vil bruke et nytt kjemikalie for å samle gruveslam.

Selskapet Nordic Mining vil bytte ut kjemikaliet de bruker for å binde partikler. Havforskerne mener det ikke bør skje.
Selskapet Nordic Mining vil bytte ut kjemikaliet de bruker for å binde partikler. Havforskerne mener det ikke bør skje. Foto: Nordic Mining
Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
3. aug. 2026 - 10:55
IndustriMaritim
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.