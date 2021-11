Havarikommisjonen etterlyser bedre kontroll etter dødsulykke med fiskebåt

Fiskebåten ARV 2 var på krepsefiske i Gloppefjorden på Vestlandet da den forliste i 2018. Tre av mannskapet på fire klarte å komme seg i land, men én mistet livet.

Båten på 6,36 meter var en fritidsbåt som ble brukt som fiskefartøy. Undersøkelsen fra havarikommisjonen har vist at båten av typen ARVOR 215 AS ikke oppfyller kravene til fiskefartøy når det gjelder konstruksjon, fribord og stabilitet. I tillegg var trolig sikkerhetsnivået som fritidsbåt redusert som følge utstyrsriggingen som fiskebåt, heter det fra Havarikommisjonen.

Havarikommisjonens rapport har også vist at det trolig er mange andre båter med samme teknisk tilstand. Flere fritidsbåter har også blitt registrert som fiskebåter i merkeregisteret for for fiskebåter de siste årene.

Vil ha mer kontroll

Kommisjonen kommer med tre sikkerhetstilrådninger etter ulykken. Båten hadde verken VHF-radio, livbøye eller redningsflåte, noe som førte til at ulykken ble varslet sent og at overlevelsesevnen ble redusert. Sjøfartsdirektoratet bør derfor vurdere å samarbeide med Fiskeridirektoratet om å veilede fiskere om krav til utstyr og fartsområde.

Siden det trolig er mange flere fiskefartøy som ikke oppfyller byggekravene, anbefaler kommisjonen at Sjøfartsdirektoratet intensiverer kontrollen med fartøyene i denne gruppen.

I tillegg anbefales Sjøfartsdirektoratet å opprette en gen ordning for å byggeforskrifter blir vurdert av direktoratet selv eller godkjente foretak.

Ba om at alle fartøy skulle kontrolleres

TU omtalte i fjor at Havarikommisjonen også kom med lignende anbefalinger etter forliset i 2018 med fiskebåten Andreas på åtte meter. Da var anbefalingen at alle fiskefartøuy mellom seks og åtte meter bygget i perioden 1992 til 2014, skulle gjennomgås.

Etter rapporten om ulykken med Andreas ble det gjort en spørreundersøkelse blant eiere av fiskefartøy på mellom seks og åtte meter. 61 prosent av de spurte svarte at det ikke var gjort stabilitetsberegninger av fartøyet, 45 svarte at de ikke kjente til fartøyets maksimale nyttelast og 78 prosent svarte at de ikke var kjent med fartøyets minste tillatte fribord.

«Dette viser at det trolig finnes en god del fiskefartøy som ikke tilfredsstiller forskriftskrav i lengdegruppa med største lengde mellom seks og åtte meter», heter det i rapporten.

I merkeregisteret var det i 2018 registrert 553 fiskefartøy under åtte meter i Nord-Norge, og 181 av dem var bygget etter 1992, noe som betyr at de faller inn under gjeldende forskrifter. Men det er ikke mulig å finne ut hvor mange som ikke følger byggekravene, heter det i havarirapporten. Det vitner likevel om at det er mange fartøy med uavklart status når det kommer til teknisk trygghet, ifølge rapporten.

Krappe bølger

Forliset med ARV 2 skjedde da det blåste opp og båten begynte å ta inn vann. Vannet strømmet også inn i døråpningen til styrhuset slik at mannskapet ikke fikk hentet nødbluss og redningsvester.

Fiskerne økte pådraget for å prøve å komme til land, men motoren stoppet etter hvert. Om lag 100 meter fra land kantret båten. Havarikommisjonen kom fram til at den samlede vannmassen i skroget og på dekk første til at båten mistet oppdrift og stabilitet.