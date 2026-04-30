Hastemøte om kraftstopp i nord på Stortinget: – Rett og slett ikke godt nok

– Det er viktig at vi får fakta på bordet og kan forstå bakgrunnen for avgjørelsen, snakke sammen og se på hva som eventuelt er mulig å endre på, sier stortingsrepresentant Nina Dons-Hansen fra Troms Høyre til NTB.

Sammen med partikollega Bård Ludvig Thorheim (Nordland) har hun kalt inn hele Nord-Norge-benken på Stortinget til et informasjonsmøte med Statnett. I tillegg møter de største kraft- og nettselskapene i nord.

Bakgrunnen er den dramatiske meldingen som kom fra Statnett i forrige uke: Full stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen.

Begrunnelsen er manglende kapasitet.

– Å få en sånn beskjed var jo mildt sagt overraskende. Så må vi også henge ansvaret videre opp, nemlig på statsråden og regjeringen. For det er jo dem som til syvende og sist har ansvar for Statnett og Statnetts prioriteringer, sier Dons-Hansen.

– Kan ikke godta det

Hun er svært lite fornøyd med strupingen av kraft til nye prosjekter.

– Det her er rett og slett ikke godt nok. Vi kan ikke godta det rett og slett. Også med tanke på alle forsvarsutbyggingene som skal gjøres i Nord-Norge nå, så sier det seg selv at det her klinger dårlig i våre ører når det gjelder utviklingen av Nord-Norge. Både for næringslivet og Forsvaret – og ikke minst for samfunnsutviklingen, sier Høyre-politikeren.

Hun avviser at det er et oppvaskmøte de har kalt inn til.

– Vi ønsker at det er tverrpolitisk. Vi har invitert alle partiene. Det blir ikke et oppvaskmøte, det blir mer å få mer innsikt i bakgrunnen for at Statnett har gjort dette. Så må vi som politikere gå videre oppover i systemet når vi har fått innblikk i hva som har skjedd her.

Vil være konstruktive

Så langt har reaksjonene i Nord-Norge vært kraftige på beslutningen. Også NHO har vært ute og tordnet og krevd umiddelbar politisk handling.

– Vi ønsker å få en felles oversikt og en felles forståelse for utfordringsbildet, for å sammen kunne være konstruktive på veien videre. Jeg tror det er sånn man klarer å skape løsninger, sier Dons-Hansen.

Møtet finner sted på Stortinget torsdag klokka 13, og til stede er både representanter for Statnett og kraftprodusenter fra nord.