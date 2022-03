Hardhendt teknologi får noe av skylda for at 54 millioner oppdrettsfisk døde før slakt i fjor

De 54 millioner fiskene døde mens de var i anlegg i sjøen. I tillegg døde mye småfisk før den ble satt ut i sjøen. Også mye rensefisk, fisk som settes ut med laksen for å spise lakselus, gikk med i fjor, kommer det fram i Veterinærinstituttets årlige fiskehelserapport denne uken. Situasjonen har ikke blitt bedre de siste årene.

Mye av teknologiutviklingen de siste årene har dreid seg om alternative metoder for å avlusing av fisken, blant annet spyling og varmtvannsbehandling. Samtidig har det vært et problem at dokumentasjonen bak teknologien ikke holder god nok vitenskapelig kvalitet og heller ikke blir allment tilgjengelig, heter det i rapporten.

– Det vanlige er å teste ut slike løsninger litt etter litt, men i starten gikk man for raskt på storskalaforsøk. Selv om disse metodene er mildere nå enn da man startet, har frekvensen av slike behandlinger økt. Det gjør at dette fortsatt er et problem, sier Ingunn Sommerset, fagansvarlig for fiskehelse i Veterinærinstituttet, til TU.

For stor belastning

I rapporten har de også gjort en spørreundersøkelse blant dem som jobber i næringen. Resultatet var at mekaniske skader i forbindelse med avlusing ble rangert som det største helseproblemet for laksen.

– Fisk som kunne ha levd greit med smittesituasjonen – immunforsvaret kunne håndtert smitten – dør fordi belastningen av denne behandlingen blir for stor, sier hun.

Dødeligheten var på 15,5 prosent av all oppdrettsfisk i sjøen i fjor, som er mer enn i 2019 da omtrent åtte millioner fisk døde på grunn av et giftig algeutbrudd.

Forventer løsning til neste år

I fjor var det ingen enkelthendelser som forklarer dødeligheten, men heller en kombinasjon av sykdom, genetikk og påkjenning fra mekanisk utstyr.

Foreløpig er det heller ikke mulig å skille mellom dødsårsak, men til neste år skal det bedres. Gjennom et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU og selskapet Aquacloud skal det bli mulig å skille mellom de ulike dødsårsakene.

Det nye systemet består av en felles kodeliste som gjør at data fra ulike selskaper kan sammenstilles og sammenlignes på en enkel måte.

Med den nye modellen forventer de å kunne styre mot lavere dødelighet. Kun moderate forbedringer kan gi en samlet gevinst på fem milliarder kroner per år for havbruksnæringen, ifølge Aquacloud. Her har de også beregnet med at systemet kan føre til bedre fôring og raskere vekst.

Til land og til havs

Utviklingen mot offshore havbruk er også problematisk fordi det i mange tilfeller betyr mer fisk i hvert anlegg, noe som kan føre til større konsekvenser hvis ett anlegg blir rammet av en sykdom eller hvis værforholdene blir for tøffe. Også landbasert oppdrett kan få problemer hvis vannutskiftningen ikke er god nok.

Det pågår biologisk forskning på fisk i anlegg til havs, men resultatene vil først komme etter at anleggene til havs er etablert. Biologien og økologien kan igjen bli taperne, heter det i rapporten.

– Vi er ikke i utgangspunktet skeptisk til utviklingen mot nye produksjonsområder. Men enten det gjelder plattformdrift til havs eller å sprenge en holme for å flytte produksjonen på land, så må man ta hensyn til tusenvis av år med evolusjon. Biologer og teknologer må derfor jobbe sammen om denne utviklingen. Hvis ikke kan det hende at man bare flytter på problemene, sier Sommerset.

Norges jeger og fiskerforbund har beregnet at det totalt sett, inkludert rensefisk og fisk som dør før utsett i sjø, døde 237 fisk per minutt i fjor. Det er vanskelig å se en annen utvei enn å fase hele næringen over i lukkede anlegg hvor det er lettere å unngå lakselus, heter det i en pressemelding fra NJFF.