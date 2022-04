Har plukket Mistral-missilene av de norske fartøyene og sendt dem til Ukraina

Hittil har Norge bidratt med panservernvåpen, og nå har også luftvern blitt sendt til Ukraina.

Det er snakk om cirka hundre Mistral-missiler, og de er allerede ute av landet.

– Konflikten i Ukraina kan bli langvarig, og landet er avhengig av internasjonal støtte for å stå imot russisk aggresjon. Derfor har regjeringen besluttet å donere Mistral-luftvernsystem til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding onsdag.

– Ingen stor konsekvens

Mistral er et IR-heimende missil som produseres av franske MBDA. Det kan sammenlignes med et annet våpen som USA så langt har donert 1400 av til Ukraina, nemlig FIM-92 Stinger.

Også Mistral finnes i bærbar versjon («man-portable air-defense system», manpads), mens i Norge har de fram til nå vært fastmontert på de seks korvettene i Skjold-klassen, minesveiperne i Alta-klassen og minejaktfartøyene i Oksøy-klassen.

Ifølge forsvarsdepartementet vil det ikke ha en stor konsekvens for den nasjonale operative evnen å donere missilene.

– Missilet skal fases ut av det norske Forsvaret, men det er fortsatt et moderne og effektivt våpen som vil være til stor nytte for Ukraina, heter det i meldinga.

4000 M72

Fra før har Norge donert totalt fire tusen panservernraketter av typen M72 LAW («lightweight antitank weapon») som produseres av Nammo på Raufoss.

Dette har skjedd i to omganger.

De første to tusen panservernvåpnene ble vedtatt donert 28. februar og sendt sørover 3. mars. De siste to tusen rakettene ble sendt uten forvarsel i offentligheten, slik som nå. Forsvarsdepartementet meldte 30. mars at M72-ene var på plass i Ukraina.