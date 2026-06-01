Har kommet bud på Morrow-restene

Det er kommet ett eller flere bud på restene etter konkursen i Morrow Batteries.

ARENDAL 20240816 Åpning av Morrow batterifabrikk i Arendal. Fasaden av Morrow batterifabrikk Foto: Arash A. Nejad
NTB
1. juni 2026 - 10:36

– Jeg kan bekrefte at vi har fått bud på virksomheten, men jeg kan ikke gå mer inn på det, sier bostyrer Lars Christian Bohne i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til Agderposten.

Batterifabrikken Morrow Batteries meldte seg konkurs 6. mai. Ifølge Bohne har det vært et titalls interesserte som ønsker å overta hele eller deler av driften.

Bohne ønsker ikke å kommentere om det er norske eller utenlandske aktører som har meldt interesse, eller når en avgjørelse blir tatt.

Agderposten har tidligere fått bekreftet at selskapet blant annet forhandlet med et kinesisk selskap om overtakelse før de måtte begjære oppbud.

Bedriften har fortsatt produksjonen på et minimum for å overholde løpende kundeforpliktelser. Samtlige 210 ansatte er sagt opp, men 80 av dem er hyret inn midlertidig.

