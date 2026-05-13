Hangarskip kommer på besøk til Stavanger

Det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales, som de siste dagene har deltatt i øvelsen Tamber Shield utenfor Bergen, ventes torsdag å ankomme Stavanger for et havneopphold. Dette skriver Forsvaret i en pressemelding.

– At et hangarskip som HMS Prince of Wales trener i norske farvann, viser hvor viktig nordområdene er for våre allierte. Storbritannia og Royal Navy er blant dem vi samarbeider aller tettest med, sier viseadmiral Rune Andersen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), i pressemeldingen.

Han legger til at øvelsene styrker evnen til samvirke og gjør at britene blir bedre kjent med operasjonsmiljøet i nord.

Hangarskipet, som har sin hjemmehavn i Portsmouth sørøst i England, skal etter oppholdet i Stavanger seile nordover sammen med eskorteskipene for å delta i Natos største antiubåtøvelse i Nord-Europa, Dynamic Mongoose.