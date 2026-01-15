Abonner
Samferdsel

Hamar Arbeiderblad: Bane Nor ligger an til å utsette åpning av dobbeltspor til Hamar i fem år

Åpningen av dobbeltsporet til Hamar blir trolig utsatt til 2032, er Bane Nors oppdaterte prognose, som omtales av Hamar Arbeiderblad.

Det varslede dobbeltsporet mellom Åkersvika og Hamar stasjon skulle opprinnelig inkludere ny bru gjennom Åkersvika naturreservat. Foto: Bane Nor
NTB
Redaksjon
15. jan. 2026 - 14:16

Utsettelsen skyldes «negativ utvikling i flere kjente risikoer, spesielt knyttet til å bygge den nye jernbanen over Åkersvika», skriver Bane Nor i en pressemelding til avisa.

− Endringen i prognosen for åpningen av dobbeltsporet mot Hamar er beklagelig overfor reisende, beboere og lokale myndigheter som har blitt forespeilet at vi skal åpne tidligere. Vi gjør alt vi kan for å levere så raskt som mulig, men trenger mer tid for å ta ned risiko i byggeperioden i et svært krevende område, sier prosjektsjef Anders Linnestad.

Bane Nor påpeker at dagens prosjekterte løsning øker presset på naturmangfoldet og kan gi skader på dagens spor i byggeperioden med risiko for togstans.

− Vår løsning i Åkersvika i dag er ikke god nok, og det foreligger innsigelser på grunn av påvirkning av naturmangfoldet i området. Vi går nå i gang med å se på en ny Åkersvika-kryssing, sier Anders Linnestad i uttalelsen til avisen.

Bane NOR planlegger ifølge Linnestad fortsatt å åpne Stange stasjon i 2027 med to spor. Han opplyser videre at den prosjekteringen av krysningen over Åkersvika som nå forkastes, har kostet rundt 25–30 millioner kroner i byggeplanfasen.

