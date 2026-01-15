Hamar Arbeiderblad: Bane Nor ligger an til å utsette åpning av dobbeltspor til Hamar i fem år

Utsettelsen skyldes «negativ utvikling i flere kjente risikoer, spesielt knyttet til å bygge den nye jernbanen over Åkersvika», skriver Bane Nor i en pressemelding til avisa.

− Endringen i prognosen for åpningen av dobbeltsporet mot Hamar er beklagelig overfor reisende, beboere og lokale myndigheter som har blitt forespeilet at vi skal åpne tidligere. Vi gjør alt vi kan for å levere så raskt som mulig, men trenger mer tid for å ta ned risiko i byggeperioden i et svært krevende område, sier prosjektsjef Anders Linnestad.

Bane Nor påpeker at dagens prosjekterte løsning øker presset på naturmangfoldet og kan gi skader på dagens spor i byggeperioden med risiko for togstans.

− Vår løsning i Åkersvika i dag er ikke god nok, og det foreligger innsigelser på grunn av påvirkning av naturmangfoldet i området. Vi går nå i gang med å se på en ny Åkersvika-kryssing, sier Anders Linnestad i uttalelsen til avisen.

Bane NOR planlegger ifølge Linnestad fortsatt å åpne Stange stasjon i 2027 med to spor. Han opplyser videre at den prosjekteringen av krysningen over Åkersvika som nå forkastes, har kostet rundt 25–30 millioner kroner i byggeplanfasen.