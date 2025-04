Gruveveteran frykter at utenlandske selskaper overtar kullgruvene på Svalbard

Hermansen var styreleder for Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) i tolv år og direktør i selskapet i ti år etterpå.

I et intervju med Klassekampen sier han at Bergverksordningen – som blant annet regulerer skattlegging, utvinning og rettigheter til ressurser på Svalbard – gir andre aktører mulighet til å overta felt når norsk drift opphører.

– Statseide Store Norske eier mange utmål på Svalbard. Disse vil selskapet miste når gruvedriften opphører, sier han.

Det er krav om arbeidsplikt for å beholde utmål, eller utvinningsrett, som er det mest brukte begrepet for en enerett til å utvinne mineraler i et bestemt område.

Hermansen påpeker at det allerede er gjort interessante funn av både kull og andre mineraler på øygruppen. Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol har lenge signalisert at de vil utvide sin drift, mens kinesiske selskaper har forsøkt å kjøpe arealer med påviste mineralforekomster.

– Norge har fredet arealer for å hindre industriutbygging. Jeg tviler på at dette blir godkjent om land som har undertegnet Svalbardtraktaten ønsker å starte industri. De vil vise til kravet om likebehandling, sier Hermansen.

Ifølge ham ligger det nok kull i Operafjellet til 15–20 års drift. Dette er kull av en kvalitet som stålindustrien i Europa betaler godt for.