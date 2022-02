Gründerbedrift har utviklet smart vindusspylerautomat

Da vi besøkte bedriften i Stryn i slutten av oktober, fikk vi demonstrert en av tre pilotautomater for vindusspylervæske som så langt er å finne i markedet. Automaten står ved Esso-stasjonen i Stryn, noen hundre meter bortenfor produksjonslokalene til Vendanor på industriområdet Vikaleirane ved innkjøringen til sentrum fra vest. De to andre er plassert i Bamble i Telemark og Søreidgrend i Bergen. Dette kan fort bli en oppfinnelse mange bileiere stifter kjennskap til, for daglig leder Harold Wieldraaijer sier det er stort trykk i markedet av kunder som ønsker å ta automatene i bruk.