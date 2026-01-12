Grønlands regjering: Vil øke innsatsen for at forsvaret av Grønland skjer i Natos regi

Det skriver regjeringen Naalakkersuisut på sin hjemmeside.

– På bakgrunn av den for Grønland meget positive tilkjennegivelsen fra de seks Nato-medlemslandene, vil Naalakkersuisut øke arbeidet for at forsvaret av Grønland skjer i regi av Nato, heter det i uttalelsen.

Med de seks Nato-landene siktes det trolig til Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Spania og Danmark, som sendte ut en felles erklæring med støtte til Grønland forrige uke.