Abonner

Grønlands regjering: Vil øke innsatsen for at forsvaret av Grønland skjer i Natos regi

Grønlands regjering sier den vil øke det politiske arbeidet for at forsvaret av øya skjer i regi av forsvarsalliansen Nato. 

NTB
12. jan. 2026 - 16:03

Det skriver regjeringen Naalakkersuisut på sin hjemmeside.

– På bakgrunn av den for Grønland meget positive tilkjennegivelsen fra de seks Nato-medlemslandene, vil Naalakkersuisut øke arbeidet for at forsvaret av Grønland skjer i regi av Nato, heter det i uttalelsen.

Med de seks Nato-landene siktes det trolig til Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Spania og Danmark, som sendte ut en felles erklæring med støtte til Grønland forrige uke.

«Kan vi sparke dem ut? Kan Norge heller ha en svensk modell hvis de ikke betaler», spurte Trump ifølge Stoltenberg på Nato-toppmøtet i juli 2018
Les også:

Stoltenberg i ny bok: Trump spurte om Norge kunne sparkes ut av Nato

Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.