Giftfunn i fredede bygg – kan gjelde mange private bygg

– Samfunnet trenger mer kunnskap om konsekvensene av tidligere tiders bruk av miljøgifter. Det gjelder også bygningsvernet, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

En gruppe forskere fra Telemarksforskning, Norsk Folkemuseum og klima- og miljøinstituttet NILU har undersøkt ni fredede bygg i Norge, deriblant Lom, Urnes og Kaupanger stavkirke.

Studien har avdekket høye nivåer av farlige, gamle kjemikalier som henger igjen fra tidligere konserveringsprosesser. Blant annet ble det tatt i bruk insektmidler i etterkrigstiden som viste seg svært effektive, men som senere ble forbudt i Norge etter at man oppdaget skadevirkningene.

Kan gjelde private bygg

Urnes stavkirke ble blant annet pakket inn i plast og behandlet med den giftige gassen fosfin mot husbukk så sent som i 1983.

Kun ni bygg er undersøkt i studien. Riksantikvaren påpeker at de giftige stoffene var tilgjengelige også for privatpersoner, og at det derfor er usikkert hvor mange gamle bygg i Norge som også kan ha tilsvarende høy grad av giftstoffer.

Riksantikvar Hanna Geiran sier giftstoffene også kan finnes i gamle bygg eid av privatpersoner og oppfordrer folk til å sjekke opp dette. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

Forskningsdirektør i NILU, Pernilla Bohlin Nizzetto, sier det er mye man kan gjøre selv for å redusere potensielt farlig støv i gamle bygg.

– Å sørge for normalt godt renhold ved å våtmoppe gulv, støvsuge, tørke støv med fuktig klut og lufte hjelper deg langt på vei, også mot nyere miljøgifter, sier Nizzetto.

– Det er likevel spesielt viktig å ta forholdsregler ved ombygging og endringer av bygningene. Håndverkere bør være spesielt aktsomme og beskytte seg selv med maske og eventuelt beskyttelsesdrakt, og de må også tenke på at gamle bygningsrester kan være farlig avfall, sier hun.

I tvil? Ta kontakt med Riksantikvaren

Riksantikvar Hanne Geiran sier det ofte kan være vanskelig å finne historikken til et gammelt bygg for å sjekke hvordan det har blitt behandlet opp gjennom tidene. Men det finnes måter å sjekke dette på, understreker hun:

– Om bygningen din er fredet, kan du ta kontakt med fylkeskommunen eller Riksantikvaren, så skal vi undersøke hva vi finner om eiendommen i våre gamle arkiver, sier hun.

– For bygninger som ikke er fredet, kan kommunen ha noe dokumentasjon i sine arkiver, og hør gjerne med tidligere eiere, dersom det er mulig, sier Geiran.