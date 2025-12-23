Gi noen Norgespris til jul

I året som kommer, vil staten bruke 9,6 milliarder kroner på å subsidiere strøm til folks leiligheter, hus og (utrolig nok) hytter.

Det finnes en rekke kalkulatorer hvor du kan legge inn strømforbruket ditt, og få ut anslag på hvor mye du vil spare på å velge Norgespris. Hvis du bor i et rekkehus sør for Sognefjorden kan du spare 2000-4000 kroner.

Bor du i en enebolig på Sørlandet, kan det være over 5500 kroner å spare, ifølge Fjordkraft. Eventuelle hytter kommer i tillegg.

54 prosent med Norgespris

Likevel har bare litt over halvparten av kundene i Sør-Norge bestilt Norgespris. Det kan det være flere grunner til at ikke flere har skaffet seg denne rause subsidien.

Noen få har så stor tro på egne evner til strømstyring, at de satser på å slå Norgesprisen. Det skal holde hardt.

Andre har så lavt strømforbruk at de ikke bryr seg om hva strømmen koster. Men også de kan ha en tusenlapp eller to å spare, ifølge Fjordkrafts tall.

Men man kan også anta at en god del folk ikke har så mye kunnskap om strøm og strømpris.

Mange har trolig aldri hørt om Elhub. Og når man i tillegg må logge inn med BankID, finne riktig målepunkt og bekrefte vilkår, faller mange av.

Åpenbart lønnsomt

Det er nok forklaringen på hvorfor ikke Norgespris har hundre prosent oppslutning i områdene hvor dette åpenbart lønner seg.

Og her kommer julegaven inn: Hvis du i løpet av jula kan hjelpe en venn eller slektning å bestille Norgespris, vil du med all sannsynlighet spare ham eller henne for flere tusenlapper i året som kommer.

Hittil i år har snittprisene i Sør-Norge ligget godt over Norgesprisens 40 øre: På Sørlandet 76 øre. På Østlandet 68 øre og i Vest 54 øre.

Og i realiteten oppnår de færreste disse snittprisene. Strømforbruket er ikke jevnt fordelt gjennom døgnet og året. Man bruker mest strøm på dagtid og om vinteren. Når det er kaldt og strømmen koster mest.

Kraftselskapet Lyse forteller at deres kunder i fjor betalte 12 øre mer enn snittprisen.

Norgespris vs strømstøtte Norgespris er en fastpris på 40 øre per kWh. Mva og andre avgifter kommer i tillegg. Det kreves at du aktivt bestiller Norgespris.

Du beholder din strømavtale. Norgespris får du via nettleia, på samme måte som strømstøtta.

Strømmåleren låses til Norgespris ut bindingstiden på ett år.

Strømstøtte gjelder kun bolig, mens Norgespris også gjelder fritidsbolig.

Forbrukstaket er 5 000 kWh/måned for bolig og 1 000 kWh/måned for fritidsbolig.

Hvis du ikke aktivt velger Norgespris, får du automatisk strømstøtte. Den dekker 90 prosent av kostnaden over 75 øre/kWh uten mva. Kilde: Elhub, TU Vis mer

Skjev fordelingseffekt

Norgespris har allerede skjev fordelingseffekt, ved at de som bruker mest strøm, får mest subsidier. Dette forsterkes av at hytteeiere utrolig nok er tatt inn i ordningen.

Statistikken viser også at en langt større andel hytteeiere enn andre har valgt Norgespris. På Østlandet har 68 prosent av hytteeierne skaffet seg Norgespris, mot bare 51 prosent av husholdningene.

Og dette forutså regjeringen: De anslår at 80 prosent av fritidsboligene i Sør-Norge vil velge Norgespris, mot 60 prosent av husholdningene.

Forskere er nok allerede i gang med å se på Norgespris i lys av både alder og klasse.

Motsatt i Nord

Nettdirektøren i Noranett sier til Energiwatch at yngre familiemedlemmer, er flinke til å informere om norgespris.

Det er lett å gi råd til dem som bor i nord. I de tre nordligste fylkene har strømprisen vært under 10 øre i snitt i år, og så godt som ingen bestiller norgespris.

Hvis noen likevel gjør det, ringer både Noranett og Linea til kundene og spør om det er noe de virkelig vil. Det finnes heldigvis bedrifter med omsorg for kundene.

Det er ikke like enkelt å gi råd til folk i Midt-Norge og Vestland nord for Sognefjorden, «populært» kalt prisområde NO3.

Der har strømmen kostet 24 øre i snitt i år, og alle kalkulatorer som ser på historiske priser vil fraråde Norgespris på det sterkeste.

Strømselskapet Wattn i Ålesund sier derimot at prognosene for året som kommer, viser at strømkunder også der kan spare 800-1900 kr på Norgespris.

Det er vanskelig å spå, og særlig om framtida. Men du kan hjelpe noen til å ta informerte valg – og til å bruke BankID.