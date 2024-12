Elektrifiseringsprosjektet på Kårstø er nedskalert, og operatør Gassco ser nå muligheten for å et prosjekt som vil redusere utslippene med 250.000-300.000 tonn CO₂. Samtidig vil trolig utslippene fra anlegget øke de neste årene, fordi mer gass med et høyt innhold av CO₂ vil komme inn.