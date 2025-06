Full kollaps i klimaforhandlingene på Stortinget

– Vi har stått på i flere uker nå for å redde stumpene av norsk klimapolitikk. Men Arbeiderpartiet og Høyre har ikke latt seg rikke. De ønsker ikke å stoppe klimaendringene. Det setter Norge i stor fare i årene som kommer, sier nestleder Lars Haltbrekken i SV.

– Regjeringen hadde fått gjennom dette hvis de og Høyre hadde vært villig til å konkretisere hvor mye de ville kutte i Norge og i samarbeid med EU. Dette er utrolig trist, og egentlig er det en fallitterklæring at vi ikke klarer å bli enige om dette, sier parlamentarisk leder Une Bastholm i MDG til NTB.

Bastholm mener man nå må vente til etter stortingsvalget for å ta opp saken på nytt med en ny sammensetning i Stortinget.

Forhandlet hele natten

Stortinget skal debattere hele klimameldingen og fastsette klimamålet tirsdag og stemme over sakene onsdag. Tross iherdig møtevirksomhet langt utover kvelden andre pinsedag og gjennom natten greide ikke et flertall blant partiene å komme til noen form for enighet.

Blant målene som Stortinget skal sette, er det prosentvise kuttet i klimagassutslippene fram til 2035. Arbeiderpartiet og Høyre går inn for et kutt på 70–75 prosent målt mot referanseåret 1990, men mangler én stemme for å få flertall. Andre partigrupperinger har foreslått flere andre mål, og det er lagt inn flere løse forslag i saken.

Ingen forslag har noe flertall bak seg.

– Kan ikke kjøpe oss ut

Et sentralt punkt i forhandlingene var uenighet om hvor mye av klimakuttene som bør gjennomføres i Norge. Det var også motstand mot at Norge skal kjøpe utslippskvoter fra land utenfor EU. Det var det derimot vanskelig å få Arbeiderpartiet med på.

– Det som betyr noe, er at vi får rettferdige og faktiske utslippskutt i Norge. Vi kan ikke kjøpe oss ut av problemene, sier nestleder Sofie Marhaug i Rødt.

Venstre beklaget at det ikke ble noen enighet med regjeringen, men la inn en eget såkalt løst forslag før fristen gikk ut tirsdag morgen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Her finner du Norges eneste himlingfabrikk

– Arbeiderpartiet vil rett og slett ikke gi fra seg muligheten til å kjøpe tvilsomme klimakvoter i Usbekistan. Da kan de ikke forvente støtte fra Venstre, sier nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre.

Alt gikk i stå

Tirsdag morgen gikk det mot en enighet mellom regjeringspartiet, SV, MDG og Høyre, men så gikk alt sammen i stå, skriver Dagens Næringsliv.

– Høyre vil bare støtte et nytt klimamål, hvis vi sikrer oss at det ikke overstiger EUs mål. Vi vil ha flertall for at regjeringen må komme tilbake til Stortinget dersom det er forskjell på Norges og EUs mål, skriver Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson Bård Ludvig Thorheim til NTB.

I Fremskrittspartiet er man ikke imponert over Høyres tilnærming til saken. Partiet har sendt inn sitt eget forslag hvor de mener klimamålene må nedjusteres for å bli realistiske, og for å bevare konkurranseevnen til norsk næringsliv.

Videre vil partiet at regjeringen utsetter hele prosessen med å fastslå nasjonale klimamål til EU har gjort det samme.

– Jeg forventer at Høyre og flere andre partier støtter dette forslaget som er det eneste ansvarlige å gjøre i dagens situasjon, sier Marius Arion Nilsen i Frp.

Pasientfokus på vippen

Lenge ble det spekulert i om Arbeiderpartiet og Høyre sammen ville få gjennom klimaforliket med støtte fra partiet Pasientfokus, som har én representant i Stortinget.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Ingen skal stå alene

Til Morgenbladet tirsdag sier imidlertid Irene Olaja at hun er opptatt av at Norge må ha sine egne klimamål.

– Vi kan ikke holde på slik som vi gjør, og bare kjøpe kvoter andre steder og sende problemene til andre land. Vi er nødt til å gjøre noe selv. Det forstår folk, sier Ojala.