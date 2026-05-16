Frp vil ha ny oljeskattepakke: – Er dypt bekymret

– Erfaringene er jo at en oljeaktivitetspakke faktisk virker. Det gir flere utbygginger og flere realiseringer av prosjekter, og vi mener at det må vi klare å få til igjen, sier Frps Kristoffer Sivertsen til NTB.

Han vil kopiere oppskriften fra oljeskattepakken under pandemien. Den gang vedtok Stortinget lettelser i skatteregimet til bransjen, noe som førte til at det ble satt i gang en rekke nye prosjekter.

Flere av disse prosjektene er enten fullført eller i ferd med å fullføres, og Sivertsen er bekymret for at aktiviteten kan gå ned.

– Det er allerede gjennomført en rekke nedbemanninger i oljeselskapene og verftsindustrien. Vi frykter at det økende kostnadsnivået står i veien for nye utbygginger og at norske verft står tomme for større prosjekter i årene som kommer, sier Sivertsen.

– Jeg er dypt bekymret for at vi kan få et politisk vedtatt fall i produksjonen på norsk sokkel. Dersom vi kommer i en ny stor energikrise, sånn som vi er i nå, utpå 2030-tallet, så vil ikke Norge være i like god stand til å hjelpe Europa med energiforsyning, sier han.

– Vi må gjøre grep

Frp-politikeren viser til at Equinor og partnerne har skjøvet på investeringsbeslutningen til Wisting-utbyggingen til 2027.

– Nå er det 90 funn som ikke er utbygd, og det er stor usikkerhet rundt det kanskje aller viktigste olje- og gassprosjektet, som er Wisting. Da må vi gjøre grep for å få lønnsomheten tilbake for store utbygginger, sier han.

Den forrige oljeskattepakken ble vedtatt i Stortinget med et flertall bestående av Ap, Sp, Frp og Høyre.

I etterkant sa daværende Høyre-leder Erna Solberg at hun angret på avgjørelsen, mens statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har forsvart den.

Kristoffer Sivertsen fra Frp er bekymret for det han kaller et politisk vedtatt produksjonsfall på norsk sokkel. Foto: Carina Johansen, NTB

– Handler om arbeidsplasser

Frp har allerede fremmet et forslag i Stortinget om en ny aktivitetspakke, men har ikke fått støtte fra noen andre partier.

Saken skal opp til votering 25. mai.

Sivertsen inviterer de andre partiene med til å danne flertall i saken.

– Når verftene står tomme, og vi vet det kommer til å bli enda trangere framover også, så må vi gjøre grep for at vi får flere utbygginger og klarer å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig. Det handler om arbeidsplasser langs kysten, og det handler ikke minst om europeisk energisikkerhet. På toppen kan velferdsstaten glipp av store inntekter dersom produksjonen på sokkelen faller.

Stort gassfunn ikke utbygd

Sivertsen viser til at Sokkeldirektoratet har satt i gang et arbeid for å få fortgang i et av de største gassfunnene på norsk sokkel som ikke er bygd ut, nemlig Gro.

– Ingen selskap har jobbet med Gro de siste årene. Dette er tidskritisk, for funnet må knyttes til Åsta Hansteen-feltet mens det fortsatt er infrastruktur i området. Om ti år kan det være for seint, sa underdirektør Arne Jacobsen i direktoratet i forrige måned.

I en gjennomgang fra januar, skrev direktoratet at leteresultatet i fjor var blant de beste på flere år.

– Men skal det ventede produksjonsfallet bremses, trengs ytterligere investeringer i leting og utvikling av funn og felt, skrev direktoratet.

Sivertsen har merket seg uttalelsene.

– Vi er i en sånn situasjon, at til og med en statlig aktør, slik som Sokkeldirektoratet, går regelrett ut og sier at vi må få til mer utbygging. Det sier de fordi at det største uutbygde feltet med gass, altså Gro, ikke blir realisert.

(©NTB)