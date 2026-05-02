Frp krever strøm-redegjørelse fra energiministeren: – En tikkende bombe for hele landet

– Dette er en tikkende bombe for hele landet. Regjeringen mørklegger Nord-Norge når næringsliv og industri ikke får tilgang på strøm, sier Frps energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen til NTB.

Bakgrunnen for uttalelsene er at Statnett i forrige uke varslet full stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen på grunn av manglende kapasitet.

Beslutningen har ikke falt i god jord, og både næringslivet og andre partier har bedt om politisk handling.

Frp frykter beslutningen kan hindre ny industri i Nord-Norge og true forsvarsprosjekter i landsdelen.

På partiets landsmøte denne helgen har Frp Nordland lagt fram en resolusjon hvor de ber partiets stortingsgruppe om å be energiministeren redegjøre for saken i Stortinget – samt fremme løsninger for å sikre nok kraft i nord.

«Tikkende bombe»

Dagfinn Henrik Olsen, Frps stortingsrepresentant fra Nordland, står bak resolusjonen.

Han mener situasjonen har direkte konsekvenser for Norges nordområdepolitikk og geopolitiske stilling.

Uten næringsliv og arbeidsplasser i nord vil folk flytte, og uten folk er det vanskeligere å begrunne og forsvare tilstedeværelsen militært, sier Olsen.

De to stortingsrepresentantene viser til at Riksrevisjonen i fjor påpekte at det ikke er bygd ut nok nett, og Frp mener regjeringen fortsatt ikke har kommet med tilstrekkelige tiltak.

Dessuten frykter partiet at problemet er en «tikkende bombe» for hele landet.

– Det gjelder også flere andre områder, men det har ikke kommet så langt ennå. Køene er ikke fulle ennå, men det er bare et tidsspørsmål, sier Sivertsen.

– Folk er forbanna

Som kortsiktige løsninger foreslår Frp å redusere reservekapasitetskravet i nettet – det såkalte N-1-prinsippet – slik at mer nettkapasitet kan brukes.

– Det er et tiltak som vil ha umiddelbar effekt, sier Sivertsen.

Partiet vil også at Statnett i større grad skal benytte seg av «tilknytning med vilkår», der kraftkrevende aktører, som for eksempel datasentre, kan kobles ut i perioder med høy belastning.

På lengre sikt krever Frp en statlig planprosess for nettutbygging, samt at regjeringen sikrer videre drift av gasskraftverket på Melkøya – og eventuelt åpner for nye gasskraftverk i nord.

– Folk er forbanna, og næringslivet koker. Det kan ikke regjeringen fortsette å ignorere, sier Sivertsen.

Frps landsmøte skal stemme over resolusjonen på søndag.