Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.

Høye temperaturer i elvene Rhône og Garonne fører til redusert produksjon ved flere atomkraftverk i Frankrike. Det kommer frem i energiselskapet EDFs meldinger til kraftmarkedet.

Nå viser også oversikten til den franske systemoperatøren RTE at flere reaktorer faktisk har måttet skru ned eller stanse produksjonen.

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Kuttene bidrar til at strømprisene i Frankrike har gjort et hopp de siste dagene. Gjennomsnittsprisen mandag var 1,19 kroner per kilowattime (kWh), sammenliknet med et snitt på 0,5 kroner per kWh de siste 30 dagene, ifølge nettstedet EU Energy.

Begrensningene gjelder hovedsakelig reaktorene Saint-Alban ved Rhône-elven i sørøst, og Golfech ved Garonne-elven i sørvest. Ved Saint-Alban ble produksjonen redusert i flere omganger i helgen, mens hele reaktoren er stengt ned ved Golfech fra sent 22. juni til 30. juni.

Det klart største utslaget er ved Golfech. Reaktoren har en installert kapasitet på 1310 megawatt. Samlet tilsvarer de temperaturrelaterte kuttene ved Saint-Alban og Golfech rundt 230 gigawattimer (GWh) tapt produksjon.

Avhengig av vann

Atomkraftverk må kjøles ned kontinuerlig. Flere av Frankrikes 57 atomkraftverk ligger derfor ved store elver. Vannet brukes til å hente varme ut av anleggene. Deretter slippes vannet tilbake.

Men i henhold til miljøregler, kan ikke kraftverkene slippe ut vann som varmer opp elvene for mye. Grensene, som generelt er på 1 til 2 grader mer enn temperaturen oppstrøms, er satt for å beskytte fisk, planter og annet liv i vannet.

Frankrike er Europas desiderte største atomkraftnasjon, og kontinentets største krafteksportør. I 2025 ble det produsert 373 terawattimer (TWh) atomkraft i landet, ifølge RTE. Det tilsvarer 68 prosent av landets samlede strømproduksjon.

Et tap på 230 GWh tilsvarer 0,23 TWh, og er med andre ord ikke dramatisk i et lengre perspektiv, men kuttene kan ha en merkbar effekt for strømprisen i enkelttimer og dager.

Utsatt for klimaendringer

EDF anslår i en rapport fra 2024 at klimaendringene vil føre til en reduksjon i atomkraftproduksjonen på 1,5 prosent innen 2050 på grunn av effektene på vannressurser. For vannkraften vil reduksjonen i produksjon være enda mer akutt, på 2,5 prosent per tiår.

I likhet med resten av Europa rammes Frankrike stadig oftere av hetebølger. Siden 1947 har landet ifølge Météo France blitt rammet av 51 hetebølger. Halvparten av dem har skjedd siden 2010.

Det fører til stadig hyppigere produksjonskutt for atomkraftverkene. Landet er allerede inne i sin andre hetebølge før sommeren for alvor har begynt. Temperaturer over 40 grader er registrert flere steder.

De høye temperaturene påvirker kraftsystemet på flere måter. Strømforbruket øker som følge av nedkjøling av bygg, samtidig som lite nedbør gir mindre vannkraft. Samlet sett bidrar dette til høyere strømpriser.

Prisøkningen blir delvis kompensert for når solen skinner og det er høy produksjon av solkraft, som tidvis gir negative strømpriser. Men de siste ukene har vindstille forhold også bidratt til at det er mindre vindkraft. Denne kombinasjonen av mye varme og lite vind har fått navnet «hitzeflaute» på tysk, og gir utslag i høyere strømpriser på kveldene.