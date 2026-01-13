Fransk forsvars-produsent bruker KI i neste generasjons kampfly

Selskapet selger autonome forsvarssystemer, angreps og overvåkningsdroner i tillegg til en egen KI-plattform, skriver Defensenews.

Harmattan AI ble etablert i 2024 og har i dag rundt 130 ansatte.

Nylig hentet de rundt to milliarder kroner i en finansieringsrunde hvor den franske kampflyprodusenten Dassault Aviation spyttet inn en vesentilig sum.

Teknologien skal implementeres i Dassaults fremtidige luftkampsystemer.

Dassault er blant annet i gang med en ny versjon av kampflyet Rafale. Der skal KI-teknologien benyttes.

– Vi styrker vår evne til å levere de avanserte kapasitetene som de væpnede styrkene våre trenger i de kommende tiårene, sier administrerende direktør Eric Trappier i en pressemelding.

Flyet skal stå ferdig i 2030 og skal kunne operere i samspill med en kampdrone.

Frankrikes president Emmanuel Macron skriver i et innlegg på X at pengehentingen er gode nyheter for den franske forsvarsevnen og økonomien.