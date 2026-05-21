Forsvar

Forsvarsmateriell etablerer seg i Finnmark

Nytt kontor åpner i høst.

Forsvarsmateriell etablerer seg her i Alta.
Forsvarsmateriell etablerer seg her i Alta. Foto: Kivijervi Entreprenør
Mathias Brandt– Journalist
21. mai 2026 - 09:01

Til høsten oppretter Forsvarsmateriell (FMA) et nytt kontor i Alta. IFinnmark omtalte saken først. 

Dette skal fungere som et bindeledd mellom næringsliv, Forsvaret i nord, myndigheter og FMA. 

– Nordnorske bedrifter sitter med omfattende kompetanse knyttet til å operere i nord, samtidig som mange synes det er krevende å komme i kontakt med forsvarssektoren. Vi vil bidra til å styrke samarbeidet om økt beredskap i nord, sier Tomas Beck, som er sjef for Land- og felleskapasiteter i Forsvarsmateriell i en pressemelding. 

Det nye Alta-kontoret skal ha hele Troms og Finnmark som sitt nedslagsfelt. Det vil i første omgang være bare én person til stede.

På sikt kan vedkommende få selskap av en større del av forsvarssektoren i Alta. For øyeblikket avklarer Forsvaret om brigadestaben til Finnmarksbrigaden skal bli lokalisert i Alta. 

