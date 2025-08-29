Abonner
Bell-helikoper fra Luftforsvaret måtte nødlande

Uhellet skjedde under utlasting av personell. Ingen ble skadd i hendelsen.

Dette Bell 412-helikopteret måtte nødlande under en øvelse denne uken. Foto: Forsvaret
Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
29. aug. 2025 - 13:03

Hovedrotoren til et av Luftforsvarets Bell 412-helikoptre, som tilhører helikopteravdelingen 339 Special Operations Aviation Squadron (SOAS) på Rygge flystasjon, kom onsdag denne uken borti et tre mens det i lav høyde trente på utlasting av personell i nærheten av Rena leir. 

Dette førte til at piloten måtte gjennomføre en kontrollert nødlanding med helikopteret. 

– Teknisk personell vurderer nå om rotoren kan byttes på stedet slik at helikopteret kan flys ut, eller om det må gjennomføres en bergingsoperasjon, sier oberstløytnant Eivind Byre, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, i en pressemelding

Luftforsvaret ønsker ikke å dele mer informasjon om hendelsen før det foreligger nye opplysninger. Både Politi og Statens havarikommisjon er varslet om uhellet. Helikopteret er nå frigitt. En egen undersøkelsesgruppe for å følge opp hendelsen er nedsatt av sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Øivind Gunnerud.

Luftforsvarssjef Øivind Gunnerud om bord i et AW101 SAR Queen-helikopter.. Foto:  Marius Valle

Etter det TU kjenner til, har ikke Luftforsvaret hatt noen uhell av betydning med Bell-helikoptrene siden et slik helikopter nødlandet ved Skrimfjellene i Kongsberg i januar 2024

Luftforsvaret har etter alt å dømme ikke hatt uhell med andre flytyper siden august i fjor, da et Super Hercules fikk punktering på rullebanen på Oslo lufthavn i august i fjor.

SAR Queen-helikopter NOR01, med halenummer 0262, landet på Sola i 16.30-tiden fredag 6. juni og ble møtt med vannsalutt.
